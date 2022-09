L’avion spatial sera mis en orbite en seulement 3 heures

La société Sierra Space, responsable du développement de l’avion spatial Attrape-rêve, a récemment signé un accord avec le département américain de la Défense pour la livraison de charges utiles spatiales sur des voyages d’une durée d’environ 3 heures.

L’accord initial de coopération en matière de recherche et développement « offre des possibilités uniques pour des livraisons précises, efficaces et opportunes d’équipage et de logistique », ont déclaré de hauts responsables de Sierra Space dans un communiqué.

« Les deux parties exploiteront en collaboration le transport spatial en tant que nouveau mode de livraison terrestre mondial et en tant qu’alternative et complément aux modes de livraison aériens, maritimes et terrestres traditionnels pour les chaînes d’approvisionnement mondiales », ajoute le communiqué.

Sierra Space a déclaré que l’accord permet à l’entreprise de créer une logistique de livraison pour aider à faire face aux urgences et aux menaces mondiales qui nécessitent une action rapide, ainsi qu’à fournir une aide humanitaire.

Livraisons spatiales

le vaisseau spatial attrape-rêve il a déjà subi plusieurs essais en vol en vue de rendre de futurs services à la NASA, entre autres entités. L’un de ses principaux objectifs est de fournir à la Station spatiale internationale (ISS) des charges utiles essentielles pressurisées et non pressurisées. L’engin atteindra l’espace suborbital à l’aide d’une fusée Atlas V ou Ariane 5, positionnée verticalement. Au retour, il atterrira sur des pistes conventionnelles.

L’armée américaine envisage depuis au moins trois ans de lancer des livraisons à grande vitesse dans l’espace. D’autres accords ont déjà été signés ces derniers mois visant à démarrer ces opérations, notamment un contrat avec SpaceX, la société du multimilliardaire Elon Musk, d’une valeur de 102 millions de dollars, qui comprendra des services tels que la livraison de fret militaire et l’aide humanitaire.

