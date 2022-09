La collision entre un vaisseau spatial de la NASA et un astéroïde sera filmée par satellite

La NASA entend favoriser une collision entre le vaisseau spatial DART et l’astéroïde Dimorphos, du système binaire Dimorphos-Didymos, dans l’espace, pour comprendre l’impact de ce phénomène et renforcer plus efficacement la défense planétaire.

Prévue pour le 26 septembre, la collision sera assistée par LICIACube, un cubesat italien. C’est un microsatellite, pesant 14 kilogrammes, qui sera chargé de transmettre en temps réel, aux scientifiques sur Terre, le déroulement de cette expérience.

Ce test, le premier du genre, est conçu pour modifier l’orbite d’une roche spatiale. Si cela fonctionne comme prévu, cette action pourrait devenir un concept de défense planétaire qui pourrait un jour sauver la vie de millions de personnes sur Terre.

Le dispositif LICIACube est équipé de deux caméras optiques et suivra le vaisseau spatial DART vers l’astéroïde Dimorphos. Dès que le satellite atteindra une distance de sécurité de 1 000 kilomètres du site d’impact, il sera garé et attendra l’événement.

L’événement, qui aura lieu à 11 millions de kilomètres de la Terre, ne sera pas vu par les astronomes situés sur la planète, mais les répercussions pourront être mesurées dans les semaines suivant la collision. Parmi eux se trouve la variation de l’orbite de 12 heures de Dimorphos. Bien que ces observations soient suffisantes pour confirmer que l’expérience a fonctionné, elles ne fournissent aucun détail sur les effets de l’impact du DART sur l’astéroïde.

Selon les scientifiques à l’origine de cette entreprise, peu de temps après la collision entre DART et Dimorphos, LICIACube s’approchera de la zone pour inspecter la scène. Le vol durera environ 3 minutes et sera à 55 kilomètres de la surface de l’astéroïde. Les images obtenues par LICIACube seront envoyées sur Terre.

Une collision entre un astéroïde de la taille de Dimorphos et la Terre pourrait faire des ravages sur tout un continent. Or, si l’impact était causé par l’astéroïde principal du système Dimorphos-Didymos, les répercussions s’étendraient au monde entier.

Protection de la Terre contre les astéroïdes dangereux

Il existe actuellement 2 000 astéroïdes classés comme « potentiellement dangereux » en raison de leur taille et de leur approche de la Terre. Les astronomes en savent très peu sur la composition des roches qui forment ces objets, avec ce manque de connaissances, les scientifiques sont capables d’estimer à quel point la surface pourrait se comporter lors de l’impact.

En octobre 2020, l’équipe derrière la mission OSIRIS-REx de la NASA qui a atterri sur l’astéroïde Bennu a fait face à une situation délicate. La surface de l’objet était étonnamment lisse. Le vaisseau spatial a été presque englouti par l’astéroïde.

Les scientifiques pensent que la surface de Dimorphos ressemble à celle de Bennu, formée par un conglomérat de rochers et de terre qui s’est séparé dans le passé de l’astéroïde principal, Didymos, et qui ne sont maintenus ensemble que par la force de gravité. Comme il s’agit d’une force gravitationnelle faible, on ne sait pas encore quelles seront les répercussions de l’impact.

Ce sera la première fois que quelque chose comme ça pourra être « vu », mesuré et, si tout se passe comme prévu, prédit pour améliorer les défenses de la planète Terre à l’avenir, contre d’éventuelles attaques d’objets cosmiques.

