La chaleur extrême en Californie laisse les centres de données Twitter en panne

Quiconque pense que les températures élevées n’affectent pas le bon fonctionnement de la technologie se trompe. L’été extrêmement chaud aux États-Unis a fait des ravages dans les centres de données de Twitter. Situé à Sacramento, en Californie, les machines de l’entrepôt de l’entreprise ont surchauffé et provoqué une panne de courant pour certains utilisateurs du réseau.

CNN a eu accès aux communications internes de Twitter publiées la semaine dernière. La vice-présidente de l’ingénierie de Twitter, Carrie Fernandez, a déclaré dans un message transmis aux employés de l’entreprise : « Le 5 septembre, Twitter a connu la perte de sa région de centre de données de Sacramento (SMF) en raison de conditions météorologiques extrêmes. Cet événement sans précédent a entraîné l’arrêt total de l’équipement physique de SMF. »

Il n’est pas rare que les centres de données soient situés loin du siège social, car il est nécessaire de maintenir un contrôle strict de la température des entrepôts, où se trouvent les ordinateurs et les serveurs. Google, par exemple, maintient son centre en Finlande ; Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a ouvert un centre de données dans le nord de la Suède.

Une autre stratégie utilisée par les entreprises technologiques pour empêcher l’utilisateur de perdre temporairement l’accès à son compte consiste à mettre en place plusieurs centres de données. Ce processus est connu sous le nom de redondance.

Selon Fernandez, malgré la fermeture de Sacramento, les centres de données d’Atlanta et de Portland de Twitter sont toujours opérationnels. Cependant, le vice-président a souligné que : « Si nous perdons l’un de ces centres de données restants, nous ne pourrons peut-être pas servir le trafic à tous les utilisateurs de Twitter ».

La déclaration a maintenu l’interdiction des mises à niveau non critiques des services réseau jusqu’à ce que la société soit en mesure de reconstruire entièrement ses services de centre de données de Sacramento. Cette affaire met en évidence la faiblesse apparente de certains des systèmes les plus fondamentaux de Twitter : la redondance insuffisante des centres de données.

Le manque de redondance de Twitter n’est pas nouveau

L’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter « Mudge » Zatko, avait déjà soulevé cette question auprès des législateurs et des agences gouvernementales en juillet de cette année. Si ce problème n’est pas résolu correctement, ce qui pourrait être un bref arrêt pourrait s’aggraver et mettre Twitter hors ligne pour toujours.

Selon Zatko, « même une panne temporaire mais qui se chevauche d’un petit nombre de centres de données entraînerait probablement une interruption du service [Twitter] se déconnecter pendant des semaines, des mois ou de façon permanente. À l’époque, Twitter critiquait l’ancien employé et défendait largement les allégations.

Un porte-parole des médias sociaux a déclaré à CNN qu' »il n’y avait pas de perturbations qui affecteraient la capacité des gens à accéder et à utiliser Twitter pour le moment ». Le représentant a ajouté qu’il existe des professionnels « équipés des outils et des ressources nécessaires pour envoyer des mises à jour et continueront à travailler pour fournir une expérience Twitter transparente ».

Par : CNN

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !