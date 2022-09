La Chine annonce trois missions après avoir découvert un nouveau minéral sur la Lune

Dans un autre développement de la nouvelle « course à l’espace », la Chine a découvert un nouveau minéral lunaire qui pourrait être utilisé comme source d’énergie. Lors d’une conférence de presse couverte par le site d’information Xinhuales porte-parole du pays ont également annoncé que leur agence spatiale avait approuvé trois missions sans pilote sur la Lune au cours des 10 prochaines années.

Le minéral, appelé Changer de site-(Y)est un phosphate trouvé parmi les échantillons de basalte de la Lune et a été découvert par la sonde lunaire Chang’e-5, à qui il doit son nom. Ses principales caractéristiques sont sa forme colonnaire, son absence de coloration et son opacité semi-transparente. Bien que ses propriétés soient encore inconnues, Bloomberg affirme que le minéral contient l’isotope hélium-3, qui, selon certaines personnes, sera l’une des sources d’énergie du futur.

La Commission sur les nouveaux minéraux, la nomenclature et la classification de l’Association minéralogique internationale a approuvé Changesite-(Y) en tant que nouveau minéral.

Changesite-(Y) (Crédit : Autorité chinoise de l’énergie atomique)

La Chine dans le contexte spatial

Bien qu’il s’agisse de la première découverte chinoise d’un minéral lunaire, ce n’est pas nouveau pour la communauté spatiale dans son ensemble. À d’autres occasions, les États-Unis et la Russie ont également découvert de nouveaux minéraux contenus dans des échantillons lunaires, faisant du dernier événement une nouvelle avancée dans cette course spatiale à trois.

Alors que les pays et les entités privées se préparent à lancer de nombreuses missions lunaires habitées et non habitées au cours de la prochaine décennie, la question de l’exploitation minière lunaire est de plus en plus à la mode.

Bien que le nouveau minéral soit encore entouré de mystère, s’il s’avère avoir un potentiel énergétique, la course à l’espace pourrait encore s’accélérer, en plus de poser la question des droits de propriété sur la Lune à des fins minières.

