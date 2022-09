Selon une étude, de mystérieux diamants spatiaux proviennent d’une collision de météorites

Un type de diamant assez mystérieux pourrait enfin voir ses origines révélées, et c’est dans l’espace. Ces diamants super résistants ne se sont pas réellement formés à la surface des planètes, mais plutôt lorsqu’un astéroïde est entré en collision avec une ancienne planète naine de notre système solaire il y a 4,5 milliards d’années.

L’effort a réuni des scientifiques de diverses institutions dirigées par l’Université Monash et le Royal Institute of Technology de Melbourne. Les ionsdaleites sont des cristaux extrêmement rares de forme hexagonale et ont été découverts pour la première fois dans les années 1960. Cependant, l’existence de ces cristaux dans la nature était encore remise en question.

Alors que les diamants ordinaires sont formés par les températures élevées du carbone dans le noyau de la Terre, ces cristaux rares se trouvent dans les météorites d’ureilite, exactement le type de roche spatiale qui, selon les scientifiques, résulte de la collision d’un météore avec une planète naine de notre système solaire.

Le professeur de l’Université Monash Andy Tomkins (à gauche) avec le doctorant de l’Université RMIT Alan Salek tenant un échantillon de météore d’ureilite au RMIT Microscopy and Microanalysis Facility.

Crédit : Université RMIT

Diamants formés à partir d’une collision de météorites

« Cette étude prouve catégoriquement que la lonsdaleite existe dans la nature », a déclaré McCulloch, directeur du RMIT Microscopy and Microanalysis Facility. « Nous avons également découvert les plus grands cristaux de lonsdaleite connus à ce jour, jusqu’à un micron de taille – beaucoup, beaucoup plus fins qu’un cheveu humain. »

« Il existe des preuves solides qu’il existe un processus de formation nouvellement découvert pour la lonsdaleite et le diamant ordinaire, qui ressemble à un processus de dépôt chimique en phase vapeur supercritique qui a eu lieu dans ces roches spatiales, probablement sur la planète naine juste après une collision catastrophique », a ajouté McCulloch. .

L’étude a analysé le comportement des cristaux de lonsdaleite dans ce type de météorite à l’aide de petits échantillons au microscope. « La nature nous a donc fourni un procédé à essayer de répliquer dans l’industrie. Nous pensons que la lonsdaleite pourrait être utilisée pour fabriquer de minuscules pièces de machines ultra-dures si nous pouvions développer un procédé industriel qui favorise le remplacement des pièces préfabriquées en graphite par la lonsdaleite », conclut le chercheur Andy Tomkins.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !