James Webb capture une belle image de la nébuleuse d’Orion

Une équipe de recherche internationale de la Nasa a dévoilé ce lundi (12) les premières images de la nébuleuse d’Orion capturées avec le télescope James Webb, laissant les astronomes « éblouis ».

La « pépinière stellaire » est située dans la constellation d’Orion, à 1 350 années-lumière de la Terre, dans un scénario similaire dans lequel notre propre système solaire est né il y a plus de 4,5 milliards d’années.

Les astronomes s’intéressent à la région pour mieux comprendre ce qui s’est passé au cours des premiers millions d’années d’évolution planétaire.

Les images ont été obtenues dans le cadre du programme Early Release Science et ont impliqué plus de 100 scientifiques dans 18 pays, avec des institutions telles que le Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), l’Université Western au Canada et l’Université du Michigan aux États-Unis. .