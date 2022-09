Le monkeypox peut causer de graves dommages neurologiques, selon une étude

Des recherches ont montré que la variole du singe peut provoquer des convulsions, une encéphalite et une confusion, ainsi que des troubles neurologiques plus courants.

Un faible pourcentage de patients infectés par le virus monkeypox peut développer des symptômes neurologiques importants, tels qu’une encéphalite – une inflammation du cerveau -, des convulsions et de la confusion. Des conditions plus courantes telles que des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue sont également possibles, ainsi que des troubles psychiatriques tels que la dépression et l’anxiété ; ce dernier pourrait également être associé aux lésions caractéristiques de la peau qui défigurent le corps. L’impact neuropsychiatrique pourrait donc être un problème supplémentaire de l’épidémie anormale actuelle de monkeypox, une maladie endémique de certaines régions africaines qui, soudain, à partir du printemps dernier, a été détectée dans de nombreux pays. A ce jour, on dénombre plus de 50 000 cas liés à ces foyers, dont environ 800 en France (qui concernent presque tous des hommes).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques du Barts Health NHS Trust à Londres et de la Queen Mary Medical University Preventive Neurology Unit, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de Guy’s et St Thomas’, a déterminé l’impact neurologique et psychiatrique potentiel du monkeypox. NHS Foundation Trust, le Département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge, le Programme d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève (Suisse), le King’s College de Londres, l’University College de Londres et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le Dr James B. Badenoch du Wolfson Institute of Preventive Medicine de l’Université Queen Mary, sont parvenus à leurs conclusions après avoir procédé à un test systématique et à une méta-analyse des données de plusieurs études téléchargées dans diverses bases de données, notamment PsycINFO, MedRxiv, MEDLINE, EMBASE et autres, tous publiés avant le 31 mai de cette année. Cependant, les chercheurs se sont concentrés sur les enquêtes menées en Afrique avant l’épidémie actuelle. Au total, 1705 études uniques ont été examinées et 19 ont été utilisées, pour un total de plus de 1500 participants.

En comparant toutes les données, il est ressorti que parmi les symptômes neurologiques sévères, des convulsions étaient présentes dans 2,7 % des cas (IC à 95 % 0,7 – 10,2 %, I 2 0 %), suivies d’une confusion à 2,4 % (IC à 95 % 1,1– 5,2 %, I 2 0 %) et d’encéphalite à 2,0 % (95 % 0,5–8,2 %, I 2 55,8 %). Pas étonnant qu’un virus puisse déclencher de graves problèmes neurologiques ; le même SRAS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19 peut provoquer des troubles neurologiques importants, tout comme les virus grippaux courants. D’autres symptômes neurologiques notés par le Dr Badenoch et ses collègues, beaucoup plus courants, comprenaient la myalgie (douleurs musculaires), les maux de tête et la fatigue. Peu d’études ont également porté sur les conséquences psychiatriques, la plus courante étant la mauvaise humeur, suivie des troubles anxieux et dépressifs. Comme indiqué, les problèmes psychiatriques peuvent également être liés à des blessures qui caractérisent le monkeypox, qui peut défigurer le corps.

«Nous ne savons pas quels facteurs sont à l’origine de ces problèmes neuropsychiatriques chez les personnes atteintes de monkeypox. Nous aimerions savoir si la souche du virus monkeypox et la gravité de l’infection affectent ces problèmes. Cependant, nous n’avons pas pu l’examiner correctement car il n’a pas été systématiquement rapporté dans les études », a déclaré le Dr Badenoch dans un article publié dans The Conversation. Face aux différents doutes concernant l’impact neuropsychiatrique de la maladie, les scientifiques entendent mener des investigations complémentaires – notamment des études longitudinales prospectives – capables d’évaluer les conséquences à moyen et long terme et les potentiels facteurs déclenchants. Les détails de la recherche « Présentations neurologiques et psychiatriques associées à l’infection par le virus du monkeypox humain : une revue systématique et une méta-analyse » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité eClinical Medicine du circuit The Lancet.