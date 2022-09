La NASA détermine qu’Artemis 1 décolle à partir du 27 septembre

Après deux retards, des corrections de bugs et des dates possibles, la NASA a indiqué qu’Artemis 1 ne décollerait qu’à partir du 27 septembre, excluant que le lancement se fasse avant cela.

La NASA avait pour objectif le 23 ou 27 septembre pour le lancement d’Artemis, mais l’agence a annoncé dans un article de blog lundi soir que la date antérieure n’était plus en perspective ; maintenant, l’accent est mis sur le 27 septembre pour le décollage, avec une date de réserve possible le 2 octobre.

Artemis 1 devrait déjà être dans les airs. La NASA a d’abord tenté de lancer la mission le 29 août, mais la tentative a été contrecarrée par une lecture de température anormale sur l’un des moteurs de premier étage RS-25 du SLS.

L’équipe de la mission a rapidement identifié le problème jusqu’à un capteur de température défectueux et a préparé le SLS et Orion pour une autre tentative le 3 septembre. Mais une fuite de propergol hydrogène liquide a également fait dérailler cette tentative de décollage.

La fuite s’est produite dans une « déconnexion rapide », interface qui relie l’étage central du SLS à la ligne de propulseur provenant de la tour de lancement mobile de la fusée.

La méga-fusée du système de lancement spatial (SLS) positionnée sur la rampe de lancement LC-39B du Kennedy Space Center avant l’annonce de l’un des retards de la mission Artemis 1 (Image : NASA TV)

L’équipe d’Artemis 1 a remplacé deux joints autour de la déconnexion rapide la semaine dernière et a terminé d’autres travaux de réparation liés au problème au cours du week-end, ont écrit des responsables de la NASA dans la mise à jour.

La NASA se prépare maintenant à tester le carburant du SLS, qui pompera du propulseur superfroid dans le SLS pour montrer que la fuite a bien été réparée. L’agence visait le test le 17 septembre, mais a maintenant été repoussée au plus tôt le 21.

« Les dates mises à jour représentent un examen attentif de divers sujets logistiques, y compris la valeur ajoutée d’avoir plus de temps pour se préparer au test de démonstration cryogénique et, plus tard, plus de temps pour se préparer au lancement », ont écrit des responsables de la NASA dans le message. « Les dates permettent également aux managers de s’assurer que les équipes se reposent suffisamment et se réapprovisionnent en propulseurs cryogéniques. »

La pile Artemis 1 reste sur le Pad 39B au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, mais pourrait finir par devoir retourner à l’énorme bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) de KSC.

L’US Space Force, qui supervise la gamme orientale pour les lancements de fusées, a certifié le système de terminaison de vol (FTS) d’Artemis 1 pour une période de 25 jours seulement, qui a maintenant expiré.

L’agence spatiale américaine a cependant demandé une extension de la certification du FTS, destinée à détruire la pile Artemis 1 si elle dévie de sa trajectoire au décollage.

« La NASA continue de respecter le processus de la gamme orientale pour examiner la demande de l’agence d’étendre l’exigence de test actuelle pour le système d’arrêt de vol et fournit des informations et des données supplémentaires si nécessaire », a écrit la NASA dans la mise à jour de lundi. « En parallèle, l’agence poursuit les préparatifs du test de démonstration cryogénique et des opportunités de lancement potentielles si la demande est approuvée », a-t-il poursuivi.

La NASA a déjà reçu une de ces prolongations de la part du STF, de 20 jours à 25 jours. Les deux prochaines dates de décollage d’Artemis 1 sont proches de celles de la mission d’astronaute Crew-5 de SpaceX pour la NASA, qui doit être lancée vers l’ISS (Station spatiale internationale) depuis le Pad 39A de KSC en octobre.

« Les équipes travaillent sur le prochain lancement de l’équipage commercial en parallèle avec la planification d’Artemis 1 et les deux calendriers de lancement continueront d’être évalués dans les semaines à venir », a déclaré la NASA dans le post.

Avec des informations de Space.com et de la NASA

Image en vedette : NASA/Ben Smegelsky

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !