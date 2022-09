Le changement d’orbite de Jupiter pourrait rendre la Terre encore plus habitable

Une nouvelle étude montre que la Terre pourrait être encore plus habitable si l’orbite de Jupiter changeait légèrement. Cette recherche a été menée pour découvrir quels facteurs rendent la planète apte à abriter la vie. Cependant, les résultats préliminaires montrent que cette question est plus compliquée qu’on ne le pensait auparavant.

Les résultats obtenus sur les changements possibles de l’orbite de Jupiter et les implications pour d’autres planètes ont des répercussions même dans la recherche de mondes habitables en dehors du système solaire et fournissent un nouvel ensemble de paramètres permettant d’évaluer l’habitabilité potentielle.

Selon la planétologue Pam Vervoort de l’Université de Californie, il y a une suspicion au sein de l’académie scientifique que « tout changement dans l’orbite de Jupiter, étant la planète massive qu’elle est, ne pourrait être que mauvais pour la Terre ». Cependant, cette étude a émergé pour souligner les incohérences de cette affirmation.

Bien que les scientifiques ne disposent toujours pas d’outils capables d’évaluer de manière concluante l’habitabilité d’une planète située en dehors du système solaire, les astronomes ont collecté des données qui méritent une attention particulière et qui peuvent favoriser cette recherche de systèmes capables d’abriter la vie.

Le premier point à noter concerne la position de la planète par rapport à son étoile hôte. Il doit être à un point médian où il y a suffisamment de chaleur pour que l’eau soit liquide.

L’astrophysicien de l’Université de Californie, Stephen Kane, souligne que la présence d’eau « est une métrique très simple, et elle n’explique pas la forme de l’orbite d’une planète, ni les variations saisonnières qu’une planète pourrait connaître ».

Ensuite, regardez la taille et la masse de l’exoplanète. Les scientifiques pensent que la présence d’une géante gazeuse semblable à Jupiter dans le même système pourrait être un bon indicateur d’habitabilité. Ce point s’accompagne de quelques mises en garde.

Conséquences des modifications de l’orbite de Jupiter

En 2019, une équipe internationale de chercheurs a publié une étude basée sur des simulations, qui indiquent une possible instabilité du système solaire si l’orbite de Jupiter est modifiée. Maintenant, de nouvelles simulations ont montré que l’inverse peut aussi être vrai. Autrement dit, au lieu de l’instabilité, un changement aiderait à réduire la gamme des orbites des géantes gazeuses qui aident ou entravent l’habitabilité.

Les chercheurs ont découvert qu’avec le changement d’orbite de Jupiter, certaines parties de la Terre se rapprocheraient du Soleil et seraient chauffées jusqu’à ce qu’elles atteignent une plage tempérée et habitable. Cependant, si Jupiter se rapproche du Soleil, la Terre s’inclinera plus fortement sur son axe de rotation, une caractéristique qui provoque des variations saisonnières. Une inclinaison plus prononcée entraînerait le gel de grandes parties de notre planète, avec des saisons plus extrêmes. La glace de mer hivernale s’étendrait sur une superficie quatre fois plus grande qu’aujourd’hui.

« Il est important de comprendre l’impact que Jupiter a eu sur le climat de la Terre au fil du temps, comment son effet sur notre orbite nous a changés dans le passé et comment cela pourrait nous changer à nouveau à l’avenir », a déclaré Kane.

