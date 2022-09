La nébuleuse du homard rougeoie à l’image d’un chasseur d’énergie noire

Célébrant ses dix ans de fonctionnement, le télescope chasseur d’énergie noire a obtenu une image étonnante de la nébuleuse du homard rougeoyante. L’image a été publiée lors de la conférence pour célébrer le dixième anniversaire de l’équipement.

La caméra de l’instrument, conçue pour capturer et déchiffrer les secrets de l’énergie noire, était responsable du clic, qui révèle l’intérieur d’une région lointaine de formation d’étoiles.

Dans ce cas, les images montrent la nébuleuse du homard, une région de formation d’étoiles située dans la constellation du Scorpion (Scorpius), à huit mille années-lumière de la Terre.

La photo montre une zone à 400 années-lumière, dans laquelle de jeunes étoiles brillantes sont reflétées par des nuages ​​de poussière et de gaz. Au centre de celui-ci, vous pouvez voir ce que les astronomes appellent un amas d’étoiles, un groupe d’étoiles très jeunes et massives qui sont « lâches ».

La nébuleuse du homard brille en rouge (image : Handout/CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA)

Certaines des taches lumineuses qui entourent l’amas sont appelées protoétoiles, des étoiles naissantes qui seront « enveloppées » dans les linceuls serrés de poussière et de gaz et émergeant lentement dans ce que l’on voit sur les belles images.

Les vents interstellaires, le rayonnement galactique et les puissants champs magnétiques frappent la nébuleuse, pressant le gaz et la poussière à l’intérieur en courants et tresses torsadés.

Quelle est la caméra du télescope chasseur d’énergie noire ?

Appelé la caméra de l’énergie noire, l’équipement est au sommet des quatre mètres du télescope nommé Victor M. Blanco, situé à l’observatoire interaméricain de Cerro Tololo, au Chili et fait partie du projet de recherche sur l’énergie noire, qui regarde pour preuve de l’énergie noire, une force invisible qui, selon les astronomes, accélère l’expansion de l’univers.

Cet équipement est l’un des appareils photo les plus performants au monde. Il dispose d’une technologie d’imagerie numérique capable de capturer n’importe quelle source de lumière faible, selon les données de NOIRLab, responsable du fonctionnement du mécanisme.

La caméra, capable de prendre 400 à 500 images par nuit, a récemment franchi la barre du million de records individuels.

Comment les scientifiques recherchent-ils des preuves d’énergie noire dans les images ?

Pour rechercher des preuves de la soi-disant énergie noire, les astronomes étudient sur des photos la distance parcourue par les objets. Pour créer cette image particulière, les chercheurs utilisent des filtres spéciaux qui isolent des longueurs d’onde spécifiques de la lumière.

En observant des amas d’étoiles distants à ces longueurs d’onde, les scientifiques peuvent mieux comprendre non seulement les mouvements, mais aussi les températures et la chimie des régions de formation d’étoiles distantes.

Le montage final est une combinaison de plusieurs expositions prises avec plusieurs filtres qui ont été empilés les uns sur les autres pour créer une photographie qui capture la nébuleuse du homard comme si, vue à l’œil nu dans le ciel, elle regarderait dans le ciel quand vu à l’œil nu, était beaucoup plus lumineux.

Avec des informations de Space.com

