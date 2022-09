La galaxie proche de la Voie lactée émet des rayons gamma à travers des pulsars ; comprendre

Une nouvelle étude de Astronomie naturelle a révélé que les découvertes faites par le télescope spatial Femi Gamma, il y a dix ans, chargé d’identifier une galaxie satellite, qui émet des rayons gamma, au centre de la Voie lactée, est en fait la galaxie elliptique naine du Sagittaire.

Ce conglomérat contenant de la matière noire et émettant des radiations, d’un diamètre qui atteint 50 000 années-lumière, avait sa source d’émission, en forme de sablier, jusqu’alors incertaine. Connus sous le nom de bulles de Fermi, ces disques de rayonnement sont assemblés avec des sous-structures cryptiques d’émission de rayons gamma très brillants.

Le cocon de Fermi, situé dans la partie sud, est l’un des plus brillants de la galaxie. Auparavant, on pensait que les rayons gamma provenaient d’explosions passées du trou noir supermassif au centre de la galaxie. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs impliqués dans les observations ont dû utiliser les données des télescopes Fermi et Gaia.

La naine elliptique du Sagittaire est visible à travers les bulles de Fermi depuis notre position sur Terre. Grâce à son orbite autour de notre galaxie et à ses précédents passages à travers le disque galactique, cette galaxie a perdu la majeure partie de son gaz interstellaire, et nombre de ses étoiles ont été arrachées de son noyau dans des courants allongés.

Hypothèses sur l’origine des rayons gamma

Dès la découverte, deux hypothèses ont été émises quant à l’émission de rayons gamma, étant donné que la naine elliptique du Sagittaire n’avait ni gaz ni pouponnières stellaires : premièrement, les scientifiques ont considéré que l’origine du rayonnement proviendrait d’une population de pulsars d’inconnu millisecondes ; ou cela proviendrait d’annihilations de matière noire.

Les chercheurs ont démontré que le cocon de rayons gamma pouvait être expliqué par des pulsars millisecondes, ce qui a défavorisé l’hypothèse de la matière noire. Selon les scientifiques, les pulsars millisecondes sont des restes de certains types d’étoiles plus massives que le Soleil, qui explosent en particules cosmiques en raison de leurs énergies de rotation extrêmes.

Cette conclusion montre comment des accélérateurs d’électrons et de positons hautement énergétiques et efficaces sont formés par ce processus de rayons gamma, tout en suggérant que des processus physiques similaires pourraient être à l’œuvre dans d’autres galaxies satellites naines de la Voie lactée.

