L’élévation du niveau de la mer laissera des milliers de maisons sous l’eau aux États-Unis

Une nouvelle étude de l’ONG Climat Central prévoit qu’environ 650 000 propriétés individuelles seront submergées aux États-Unis d’ici 2050 en raison de l’élévation du niveau de la mer. La recherche tient compte des taux d’émission actuels de gaz polluants.

« Lorsque la mer monte, la marée envahit non seulement la côte, mais aussi l’intérieur », explique Don Bain, consultant senior chez Climat Central et responsable d’études. « Les gens ne s’en sont pas encore rendu compte. Ils ne se sont pas arrêtés pour penser que leurs maisons et leurs biens seraient emportés par la mer. »

L’État américain le plus vulnérable est la Louisiane, bordant le golfe du Mexique. Selon les prévisions de l’ONG, plus de 25 000 propriétés pourraient être submergées en 2050 dans le seul État. Un de ses territoires, l’île Jean Charles, demeure ancestrale de la tribu indigène Biloxi-Chitimacha-Choctawest déjà à 98% sous l’eau.

Le niveau de la mer et l’économie

L’étude ne se limite pas à la quantité de terres qui seront « englouties », mais calcule également les conséquences économiques de l’élévation du niveau de la mer, notamment en analysant les perspectives de valeur foncière.

La perte sur les actifs immobiliers totaliserait 108 milliards de dollars d’ici la fin du siècle. Selon l’étude, « la diminution de la valeur des propriétés entraînerait une diminution de l’assiette fiscale, ce qui entraînerait une baisse des recettes fiscales et une baisse des investissements dans les services publics ». De plus, moins d’argent des impôts indiquerait moins d’argent pour lutter contre les effets du changement climatique, ce qui créerait un cercle vicieux de dévastation.

une once d’espoir

Mais les chercheurs ne sont pas entièrement désespérés. Alors que les humains devront presque certainement s’adapter à l’élévation du niveau de la mer, certaines mesures d’atténuation sont encore possibles.

« Si nous agissons ensemble, nous pouvons arriver à une courbe plus basse, et cela nous donne du temps », a déclaré Bain. « Nous ne voulons pas que le niveau de la mer monte si vite qu’il submerge notre capacité d’adaptation. »

