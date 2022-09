Créature bizarre des profondeurs de l’océan trouvée dans les Caraïbes

Une exploration par l’Okeanos Explorer, un véhicule télécommandé exploité par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, qui explore l’océan et ses profondeurs, a trouvé une créature inhabituelle dans le sud-ouest de l’île de Santa Cruz, dans les Caraïbes. .

Les chercheurs soupçonnent que cet animal ressemblant à de la vase bleue est une sorte de corail mou ou d’éponge qui vit dans la région. La rencontre inattendue s’est produite lors d’une expédition qui visait à recueillir des informations de base sur des zones d’eau profonde sous-explorées et, par conséquent, mal comprises.

Parmi les zones de recherche figure la zone de fracture Charlie-Gibbs, la dorsale médio-atlantique, entre les Açores et l’Islande. Par ailleurs, l’équipe de la NOAA effectue également des plongées dans des zones d’eau profonde près de Porto Rico et des îles Vierges américaines. Ces investigations visent à comprendre comment la géologie du passé se rapporte à la géologie du présent et du futur.

Pour cela, l’Okeanos Explorer effectue des plongées à des profondeurs variant de 250 à 6 mille mètres et, dans ces explorations, l’appareil rencontre plusieurs organismes, au moins curieux.

Image : Créature inconnue trouvée au fond de la mer des Caraïbes. Crédits : NOAA

Une vidéo de l’exploration a été publiée sur Twitter et sur le site Web de la NOAA. Dans ce document, les explorateurs déclarent avoir obtenu des images avec une bonne définition de la créature et qu’ils enverront la vidéo et d’autres enregistrements aux spécialistes de la vie marine. Mais ce n’est probablement qu’avec un échantillon de l’animal qu’ils auront une confirmation de ce type de créature.