Les petits réacteurs nucléaires pourraient révolutionner la production d’énergie

L’énergie nucléaire est considérée comme un moyen efficace et relativement propre de produire de l’énergie. Cependant, cela ne indique pas qu’il s’agit d’une alternative simple, car les grandes installations sont extrêmement coûteuses et dangereuses, ce qui a réduit la dépendance à ce type d’énergie au cours des dernières décennies. C’est dans ce contexte que des réacteurs plus petits sont en cours de développement, mais bien qu’ils soient prometteurs, les risques persistent.

L’un de ces projets est mené par Rolls-Royce SMR, dérivé du constructeur automobile britannique traditionnel. L’entreprise crée de petits réacteurs modulaires beaucoup plus petits et moins chers que les centrales géantes utilisées aujourd’hui. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, où les pays européens cherchent à réduire leur dépendance au gaz naturel russe, la demande pour ce type d’énergie a augmenté.

SMR a déjà signé des accords avec plusieurs pays européens. Cependant, cela ne indique pas que les réacteurs sont proches d’être opérationnels. Le développement devrait encore prendre encore quelques années et il y a un certain nombre de réglementations à suivre pour que le système commence à fonctionner.

Selon l’entreprise, le nouveau modèle s’éloigne du modèle traditionnel qui implique des constructions géantes et coûteuses. Environ 90 % de l’ensemble de l’usine est construit en usine, ce qui contribue à maintenir la sécurité et à prévenir l’élimination irrégulière des déchets.

Lorsqu’elle sera prête, « une usine Rolls-Royce SMR aura la capacité de générer 470 MW d’énergie à faible émission de carbone, ce qui équivaut à plus de 150 éoliennes terrestres. Il fournira une production de charge de base constante pendant au moins 60 ans, contribuant ainsi à soutenir le déploiement de la production d’énergie renouvelable. »