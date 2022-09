La vie au-delà de la Terre devrait être découverte dans les 25 prochaines années, selon un expert

Avec l’avancée technologique dans le domaine spatial, les astronomes sont de plus en plus enthousiasmés par les possibles découvertes qui pourraient provenir de nouvelles explorations d’exoplanètes (planètes extérieures à notre système solaire) qui sont vastes et une période a déjà été mise à l’horizon : 25 ans.

C’est le moment où la vie extraterrestre devrait être trouvée. C’est du moins ce que l’astrophysicienne de l’EPF de Zurich Sasha Quanz a souligné lors de l’ouverture du nouveau Centre pour l’origine et la prévalence de la vie de l’université.

Lors d’une conférence de presse, Quanz a détaillé quels projets technologiques en cours pourraient permettre la découverte de la vie au-delà de la Terre. De plus, il a parlé de l’avancée des connaissances sur les autres planètes au cours des 27 dernières années, après la découverte de la première exoplanète.

Selon Quanz, les astronomes croient maintenant qu’il existe un grand nombre d’exoplanètes, dont beaucoup ressemblent à la Terre, dans des conditions dans lesquelles la vie est possible. Cependant, l’astrophysicien pointe un obstacle : on ne sait pas encore si ces planètes ont des atmosphères et de quoi elles sont constituées. Pour résoudre ce problème, il suggère que ces structures soient étudiées par une approche observationnelle, en utilisant des photos prises de ces planètes.

Le télescope spatial James Webb a publié la première image directe d’une exoplanète en orbite autour d’une étoile lointaine : la géante gazeuse HIP 65426 b, une planète 12 fois plus grosse que Jupiter, qui se trouve à 100 distances Soleil-Terre de son étoile mère. Bien que n’étant pas construit pour étudier les exoplanètes, James Webb a déjà livré un certain nombre de percées dans la recherche sur ce sujet, notamment la détection de dioxyde de carbone et d’eau dans les atmosphères de plusieurs d’entre elles.