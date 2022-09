Le manteau terrestre a une couche particulière révélée par des scientifiques

Les scientifiques cherchent à comprendre certaines particularités du manteau terrestre, comme l’abondance de carbone que l’on trouve dans cette structure. Pour cela, une expérience en laboratoire a été réalisée qui combinait fer, carbone, eau, température et pression extrêmes.

En plus de la composition structurale, l’étude vise à découvrir comment l’interface du manteau central agit, là où les ondes sismiques diminuent considérablement. Ces régions sont communément appelées « zones à ultra-basse vitesse ». Sous l’Afrique et l’océan Pacifique, il y a deux taches solaires géantes, dont on ne sait toujours pas à quoi elles ressemblent.

Pour certains scientifiques, ces taches remontent à 4,5 milliards d’années et les matériaux qui composent leurs structures sont apparus à une période très ancienne de la vie terrestre. Mais une nouvelle étude suggère que certaines de ces zones à très faible vitesse sont garanties par la tectonique des plaques. On estime que la formation de ces plaques a commencé il y a 3 milliards d’années, c’est-à-dire que ces données réfutent l’âge de 4,5 milliards d’années précédemment présenté par les chercheurs.

Le géologue de l’Arizona State University et auteur principal de l’étude, Sang-Heon Shim, a déclaré que « la transition entre le noyau et le manteau de la Terre est aussi dramatique que le contact entre les roches et l’air à la surface de la planète. Avec cette transition, en particulier à des pressions et des températures élevées, une chimie étrange peut se produire. »

L’interaction entre les matériaux de la croûte et du manteau central, situés à environ 3 000 kilomètres sous la surface de la Terre, dans les zones de subduction, là où les plaques tectoniques se poussent, pousse la croûte océanique vers l’intérieur de la planète.

Comment le carbone s’accumule dans le manteau

Selon le géologue, lorsque l’eau est sous haute pression et température, entre le manteau et le noyau, elle se comporte complètement différemment que lorsqu’elle est en surface. Dans cette situation, les molécules d’hydrogène sont séparées des molécules d’oxygène. La haute pression fait du fer, présent en grande quantité dans le noyau, une sorte d’aimant qui capte l’hydrogène.

De cette manière, l’oxygène dissocié reste dans le manteau et l’hydrogène fusionne avec le noyau. Lorsque cela se produit, l’hydrogène commence à repousser d’autres éléments, comme le carbone. Ce composant essentiel pour la Terre se concentre dans le manteau et, sous de fortes pressions, le diamant finit par se former.

Ainsi, le manteau contient trois à cinq fois plus de carbone que prévu par les chercheurs, en se basant sur la proportion d’éléments dans les étoiles et les autres planètes. Shim a déclaré que « les diamants du noyau du manteau seront probablement flottants et capables de se déplacer à travers la croûte, distribuant leur carbone en cours de route ».

Via : Le Times Hub

