Les trous noirs sont l’un des phénomènes les plus mystérieux et les plus effrayants de l’univers. D’innombrables œuvres de science-fiction, que ce soit au cinéma ou en littérature, ont tenté de représenter son pouvoir monstrueux, y compris ses effets sur notre corps. Dans ce texte, Netcost-Security répond à la question suivante : que se passerait-il si vous « tombiez » dans un trou noir ?

Théorisés par Albert Einstein et plus tard prouvés empiriquement par Stephen Hawking, les trous noirs sont des objets incroyablement denses, et leur gravité est si forte que même la lumière ne peut leur échapper.

Ils ont tous ce qu’on appelle un « horizon des événements », un seuil au-delà duquel la matière et l’énergie ne peuvent plus échapper à leur gravité. Au-delà se trouve la « singularité », le point minuscule qui concentre toute la gravité des trous noirs.

Plonger dans un trou noir

Si vous aviez la malchance de « plonger » dans un trou noir, la première chose qui arriverait à votre corps lorsqu’il traverserait l’horizon des événements serait un processus connu sous le nom de « spaghettiification ».

«La spaghettiification indique que la gravité au point de votre corps le plus proche de l’horizon des événements – par exemple, vos pieds – serait beaucoup plus forte que la gravité exercée à son point opposé – votre tête – de sorte que vous seriez étiré comme des spaghettis à mesure qu’il s’approche le trou noir », explique le Dr. Becky Smethurst, astrophysicienne et auteur de « Une brève histoire des trous noirs : et pourquoi presque tout ce que vous savez à leur sujet est faux »pas encore traduit en portugais.

« Au fur et à mesure que vous vous approchez de l’horizon des événements, vous verriez le trou noir augmenter en taille, grâce à sa capacité à déformer la lumière de telle manière qu’il semble être beaucoup plus grand qu’il ne l’est réellement », explique-t-elle.

« Lorsque vous entrez dans l’horizon des événements, toute la lumière de l’univers serait dirigée vers vos yeux en un bref instant. À partir de là, la science n’a aucune idée de ce que vous verriez. À l’heure actuelle, notre compréhension des lois de la physique ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe à partir de l’horizon des événements », ajoute le Dr. Smethurst.

Cependant, l’intervalle de temps entre le franchissement de l’horizon des événements et le début de la spaghettiification peut ne pas être aussi court que prévu. Selon la taille du trou noir, la distance entre l’horizon des événements et la singularité peut être immense : le plus grand trou noir jamais enregistré, appelé TON 618, est 40 fois plus large que la distance entre le Soleil et la planète Neptune.

« Quelqu’un tombant dans un trou noir pourrait passer l’équivalent d’une vie humaine à traverser le gradient de gravité en relative sécurité », explique Smethurst. « Mais il est intéressant de penser à la façon dont le concept de temps changerait : une fois que vous entrez dans l’horizon des événements, la seule direction dans l’espace est le futur. Le passé n’existe pas parce que vous ne pouvez jamais vous échapper.

