La marine américaine admet qu’elle a des vidéos d’OVNI qu’elle ne peut pas divulguer ; comprendre la raison

L’US Navy a admis qu’elle avait beaucoup plus de vidéos d’OVNIS (Objets Volants Non Identifiés ou Phénomènes Aériens Non Identifiés (UAP) comme le Département de la Défense (DOD) préfère les appeler) que celles déjà diffusées, cependant, elle n’a pas l’intention de révéler le contenu afin de ne pas nuire à la sécurité nationale. La déclaration est venue en réponse à une demande de Freedom of Information Act (FOIA) déposée par le site Web de transparence du gouvernement The Black Vault.

Selon les informations de Alerte scientifique, Black Vault a soumis la demande FOIA à l’US Navy en avril 2020 – la fuite de trois autres vidéos qui ont circulé sur Internet a attiré l’attention du public et des responsables du site, qui ont décidé de demander la divulgation de tous ces contenus . Les vidéos ont été déclassifiées (considérées comme UAP) parce qu’elles avaient déjà été « largement discutées dans le domaine public ».