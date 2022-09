Refroidir les océans pour affaiblir les ouragans serait inutile, selon une étude

Une nouvelle étude a déterminé que même si une énergie infinie était utilisée pour refroidir artificiellement les océans afin d’affaiblir les ouragans, les avantages seraient minimes et l’effort fondamentalement inutile.

Dirigée par des scientifiques de la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Sciences de l’Université de Miami (UM), l’étude publiée dans la revue Nature Communications Earth & Environment a montré que l’énergie nécessaire pour utiliser la technologie d’intervention pour affaiblir un ouragan avant qu’il ne frappe le sol en fait une solution très inefficace pour atténuer les catastrophes.

« Le principal résultat de notre étude est que de grandes quantités d’eau refroidie artificiellement ne seraient nécessaires que pour un affaiblissement modeste de l’intensité de l’ouragan avant l’atterrissage », a déclaré l’auteur principal James Hlywiak, diplômé de l’UM Rosenstiel School.

« Par ailleurs, l’affaiblissement de l’intensité par des montants marginaux ne indique pas nécessairement que la probabilité de dommages à l’intérieur des terres et les risques de sécurité diminueraient également », a-t-il poursuivi. «Bien que tout affaiblissement avant l’atterrissage soit une bonne chose, pour ces raisons, il est plus logique de se concentrer sur des stratégies d’adaptation telles que le renforcement des infrastructures, l’amélioration de l’efficacité des procédures d’évacuation et l’avancement de la science autour de la détection et de la prévision des tempêtes imminentes. ”

Pour répondre scientifiquement aux questions sur l’efficacité du refroidissement artificiel des océans pour affaiblir les ouragans, les auteurs ont utilisé une combinaison de théories d’interaction air-mer et un modèle informatique très sophistiqué de l’atmosphère.

Dans leurs simulations informatiques, ils ont refroidi des zones de l’océan jusqu’à 260 000 km² – l’équivalent de 21 000 kilomètres cubes d’eau – jusqu’à 2 degrés Celsius. Même avec la plus grande zone de refroidissement, les ouragans simulés ne se sont affaiblis que de 15 %. La quantité d’énergie extraite de l’océan pour réaliser cette petite réduction équivaut à plus de 100 fois la quantité consommée aux États-Unis en 2019 seulement.

« Vous pourriez penser que la principale conclusion de notre article, à savoir qu’il est vain d’essayer d’affaiblir les ouragans, devrait être évidente », a déclaré David Nolan, professeur de sciences atmosphériques à l’UM Rosenstiel School et auteur principal de l’étude. « Et pourtant, diverses idées de modification des ouragans apparaissent fréquemment dans les médias populaires et sont même soumises à des brevets toutes les quelques années. Nous sommes heureux de pouvoir mettre quelque chose dans la littérature évaluée par des pairs qui traite vraiment de cela.

Via Phys.org

