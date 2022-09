Rencontrez M. Bah, un robot qui prédit et prévient les chutes des personnes âgées

La science a l’incroyable capacité de créer, sinon tout, presque tout. L’invention de l’époque vise à aider au traitement et à la prise en charge des personnes âgées. Dans cet article, nous allons vous présenter M. Bah, un robot capable de prédire et d’empêcher les chutes des personnes âgées.

La structure du robot ressemble à un fauteuil roulant électrique. Il est fabriqué avec des rails de protection qui atteignent la hanche des personnes âgées et entouré de capteurs qui peuvent évaluer si une personne perd l’équilibre.

Pour utiliser M. Bah c’est simple : il suffit de mettre la ceinture et le tour est joué. En marchant, si le robot remarque que la personne âgée est déséquilibrée, les capteurs déclencheront le dispositif de protection qui la maintiendra debout.

M. Bah, le robot qui prédit et prévient les chutes des personnes âgées. Image : Université technologique de Nanyang (NTU), Singapour

M. Bah a été créé par des scientifiques de la Nanyang Technological University (NTU) à Singapour. Son nom est un surnom affectueux donné par ses inventeurs. Auparavant, il s’appelait Mobile Robot Balance Assistant.

Le robot a encore un long chemin à parcourir pour arriver sur le marché. Il doit être approuvé par des organismes de réglementation tels que les États-Unis. A cela s’ajoute l’enjeu de rendre son montage plus viable financièrement, afin d’avoir un coût plus abordable pour le public. Les créateurs de M. Bah je crois qu’il sortira dans deux ans.

« [As quedas] sont un gros problème dans le monde », a déclaré Wei Tech Ang, chercheur principal du projet et directeur exécutif du Rehabilitation Research Institute of Singapore (RRIS), au Washington Post. « L’intention était d’aider les gens à se déplacer dans la maison sans craindre de tomber », a-t-il ajouté.

Ang et son équipe prévoient de sortir deux modèles de Mr. Bah. Le premier plus hospitalier, équipé de plus de capteurs et de caméras à la pointe de la technologie pour que les médecins et les infirmières puissent suivre les mouvements des personnes âgées. Cette version coûterait environ 20 000 $US (environ 102 000 R$).

Le deuxième modèle serait plus fait maison, avec moins de capteurs et de caméras avec des qualités moindres que la version hospitalière. On estime que M. Bah pour un usage domestique coûte 4 000 $ US (environ 21 000 R $)

