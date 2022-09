La Pleine Lune de la Récolte aujourd’hui 10 septembre : à quelle heure la voir et pourquoi elle s’appelle ainsi

Ce soir, nous pourrons admirer la merveilleuse Pleine Lune de la Récolte dans le ciel. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Aujourd’hui, samedi 10 septembre 2022, la merveilleuse pleine lune des moissons brillera dans le ciel. Le satellite de la Terre atteindra sa plénitude réelle à 11h59, alors qu’en France il sera encore bien au-delà de l’horizon ; il faudra donc attendre le soir – entre 19h30 et 20h30 selon la position – pour le voir apparaître au firmament, grand et lumineux. Il plenilunio di stasera è l’ultimo di questa estate ed il più vicino all’equinozio d’autunno, il momento che sancisce il passaggio astronomico dall’estate all’autunno, che quest’anno cadrà esattamente venerdì 23 settembre alle 03:04 ora française. La Pleine Lune de la Récolte est appelée ainsi précisément parce qu’elle est la plus proche de cet événement ; parfois, en fait, la pleine lune de septembre est appelée la Pleine Lune du Maïs. Les noms des pleines lunes sont généralement liés à la tradition des Amérindiens, qui marquaient leurs saisons avec un calendrier lunaire. Très souvent, les noms des Algonquins sont utilisés, la tribu la plus nombreuse encore aujourd’hui. D’autres noms bien connus de la pleine lune de septembre sont Corn Maker Moon (Abenaki); Corn Harvest Moon (Dakota), Autumn Moon (Cri); Lune des feuilles qui tombent (Ojibwe); Lune à feuilles brunes (Lakota); Lune Feuille Jaune (Assiniboine); Luna Child (Tlingit); Lune d’accouplement et lune de rut (cri). Parmi les autres spectacles astronomiques de septembre, nous retenons la possibilité d’observer les planètes Saturne, Jupiter et Neptune de la meilleure façon possible (c’est pourquoi les «Nuits des géants» seront célébrées par l’UAI entre 16 et 18); l’opposition de Jupiter le 26 septembre ; les passages du soir de la Station Spatiale Internationale (ISS) avec Samantha Cristoforetti à partir du milieu du mois ; et le passage de la comète C/2022 E3 ZTF67.

A quelle heure voir la pleine lune des vendanges aujourd’hui 10 septembre

Comme précisé, aujourd’hui la Pleine Lune de la Récolte atteindra sa plénitude réelle aujourd’hui à 11h59, alors qu’en France elle ne sera pas visible. Il faudra attendre le soir pour le voir apparaître à l’horizon, avec de petites différences en fonction de la position géographique. A Bari, par exemple, la Lune se lèvera à 19h37 ; à Naples à 19h47; à Nice à 19h54 ; à Udine à 19h56; à Florence à 20h02 ; à Olbia à 20h06; à Milan à 20h11; à Turin à 20h17 et ainsi de suite. Le compagnon Terre sera niché entre la constellation des Poissons (à gauche) et celle du Verseau (à droite). Lors de sa chevauchée dans la voûte céleste, qui se terminera à l’Ouest vers 06h30 le dimanche 11, il sera toujours en compagnie de Jupiter, visible à sa gauche le soir et en première partie de nuit (puis il va « monter dessus »). La planète sera facilement reconnaissable car c’est le quatrième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil, la Lune et Vénus.

Parce que la pleine lune de la moisson d’aujourd’hui s’appelle ainsi

Les noms communs des pleines lunes sont liés à la tradition des Amérindiens, qui suivaient un calendrier lunaire (différent du nôtre, le grégorien). À chaque mois/pleine lune, ils associaient le nom d’un événement important pour la vie de la communauté, comme la récolte, la chasse, la floraison, les événements atmosphériques, etc. La Pleine Lune de septembre prend normalement le nom de Pleine Lune de la Récolte, mais pas parce qu’en ce mois commence l’importante récolte de certaines céréales ; ce nom est en effet associé à la proximité de l’équinoxe d’automne. Souvent c’est la pleine lune de septembre qui est la plus proche de cet événement, mais parfois il peut arriver celle d’octobre, comme ce fut le cas en 2020. Dans ce cas, la Pleine Lune de septembre prend le nom de Pleine Lune de Maïs, qui en est une des céréales les plus importantes récoltées ce mois-ci. Les noms alternatifs de la pleine lune de septembre sont tous liés à des événements naturels, comme le « feuillage » d’automne ou le début de la saison des amours pour certains animaux, en particulier les ongulés comme les cerfs, qui étaient très importants pour la subsistance des tribus.

Le calendrier des prochaines pleines lunes de 2022

Après la pleine lune d’aujourd’hui en 2022, il ne reste que trois autres pleines lunes : le 9 octobre, le 8 novembre et le 8 décembre.