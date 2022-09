Mars : l’ISS suggère aux rovers de creuser profondément pour trouver la vie sur la planète

Les rovers martiens de la NASA ne devraient pas s’attendre à détecter des biomarqueurs à la surface de la planète rouge, selon une nouvelle étude basée sur une expérience à bord de la Station spatiale internationale (ISS), qui suggère que le rayonnement ultraviolet décomposera ces molécules après seulement un an ou donc deux.

Curiosity et Perseverance utilisent des spectromètres Raman pour identifier des composés organiques et, potentiellement, des molécules biologiques à la surface de Mars.

Un spectromètre Raman utilise un laser pour exciter les molécules, puis la façon dont ces molécules excitées diffusent la lumière indique aux scientifiques de quel type de molécules il s’agit. En particulier, ils sont sensibles aux composés organiques, c’est pourquoi ils sont un outil clé pour les deux rovers.

Cependant, de nouvelles recherches, publiées ce mercredi (7) dans Science Advances, menées sur l’ISS et dirigées par Mickael Baqué du Centre aérospatial allemand (DLR), ont jeté le doute sur l’utilité des instruments sur Mars. En raison de sa faible atmosphère et de son manque de blindage magnétique, Mars est inondée d’un torrent de lumière ultraviolette du soleil, qui peut être nocive pour les cellules biologiques.

Expose-R2 se trouve à l’extérieur de l’ISS et héberge des matériaux biologiques et des organismes à tester (Image : Handout/Roscosmos)

L’équipe de Baqué a exposé des échantillons de sept types différents de biomolécules à des conditions semblables à celles de Mars pendant 469 jours à l’expérience Biologie et Mars (BIOMEX), qui est installée sur la plate-forme Expose-R2 à l’extérieur de l’ISS.

La température, les cycles de lumière quotidiens et les niveaux de rayonnement ionisant ont été adaptés pour imiter Mars et l’échantillon a été placé entre le régolithe simulé de Mars. Les biomolécules impliquées dans l’expérience étaient toutes couramment trouvées dans les organismes : bêta-carotène, chlorophylline, naringénine, quercétine, mélanine, cellulose et chitine.

En règle générale, la spectroscopie Raman peut détecter ces sept biomolécules. Cependant, à la fin de l’expérience, l’équipe de Baqué a constaté que seuls trois – la chlorophylline, la quercétine et la mélanine – restaient détectables et même leur signal s’était affaibli entre 30% et 50%.

La lumière ultraviolette à laquelle les molécules ont été exposées les a dégradées au point que Raman ne pouvait pas les reconnaître. Ces détections impliquent que Persévérance ou de futures missions de rover pourraient encore identifier des biomarqueurs enfouis à la surface. « Le rayonnement ultraviolet ne pénètre que les premiers micromètres à millimètres de la surface martienne, de sorte que les composés organiques et les biomolécules potentielles doivent être protégés au-delà de ces profondeurs », a déclaré Baqué à Space.com.

Pendant ce temps, le rover Rosalind Franklin ExoMars de l’Agence spatiale européenne apportera sur Mars une foreuse robotique capable de creuser à deux mètres de profondeur. Le lancement de ce rover a été retardé car l’Europe ne coopérera plus avec la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine, et c’est la Russie qui quitterait l’exercice sur Mars.