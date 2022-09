Un réacteur à fusion nucléaire est devenu 7 fois plus chaud que le Soleil pendant 30 secondes

La Corée du Sud a testé un nouveau réacteur à fusion nucléaire surnommé le « Soleil artificiel » capable de fonctionner à une température sept fois plus élevée que la surface solaire pendant environ 30 secondes.

Le Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) a même enregistré une température ionique supérieure à 100 millions de degrés Celsius. La durée de 30 secondes était limitée précisément par le matériel.

Selon le New Scientist, de nouvelles mises à jour à l’avenir devraient permettre de maintenir la température plus longtemps. Le résultat du réacteur à fusion nucléaire a été atteint en 2020, mais ce n’est que maintenant que l’étude a été évaluée par des pairs et publiée dans la revue Nature.

Bien que ce record ait été battu en 2020, d’autres expériences ont atteint des températures plus élevées au cours des années suivantes, notamment le KSTAR lui-même et la machine de fusion de l’Académie chinoise des sciences qui a atteint 120 millions de degrés Celsius.

Un réacteur à fusion nucléaire plus chaud que le soleil

« Le succès de KSTAR dans le maintien du plasma à haute température pendant 20 secondes sera un tournant majeur dans la course à la sécurisation des technologies de plasma haute performance de longue durée, un composant essentiel d’un réacteur de fusion nucléaire commercial à l’avenir. » , a déclaré le physicien nucléaire Si-Woo Yoon, directeur du centre de recherche KSTAR.

La technologie de fusion nucléaire est considérée comme révolutionnaire car elle peut ouvrir les portes à une énergie propre et efficace. Cependant, c’est aussi extrêmement difficile, mais des records comme celui-ci nous rapprochent de cet objectif.