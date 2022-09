Créature bizarre à « tête de serpent » vue en Angleterre ; Voir

Le directeur des animaux et des plantes du zoo de Chester, Mike Jordan, a confirmé que la créature est une chenille, qui finit par se transformer en papillon éléphant. Cependant, la confusion faite par l’internaute n’est pas entièrement fausse. La réalisatrice a déclaré que « lorsqu’elle est dérangée, elle gonfle les segments derrière sa tête pour imiter un serpent ».

Image : Papillon de l’éléphant, la métamorphose de la chenille. Crédits : Andrew M. Allport/

Malgré le mécanisme de défense, la chenille n’est pas dangereuse. Il se nourrit de saules, mais aussi de fuchsias, on le voit donc assez souvent dans les jardins. Lorsque la métamorphose se produit, c’est-à-dire lorsqu’il devient un papillon de nuit, sa forme physique s’arrondit et ses couleurs changent, le brun, le vert et le beige d’origine disparaissent et font place au rose et à l’or.

Via: Nouvelles du soir de Manchester

