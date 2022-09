Des scientifiques découvrent la « Super Terre » qui pourrait héberger la vie

Une équipe de scientifiques internationaux a découvert deux planètes très similaires à la Terre, mais plus grandes. Les deux ne sont qu’à 100 années-lumière et l’une d’entre elles pourrait abriter la vie.

Les « super Terres », comme on les appelle, sont en orbite autour d’une étoile naine froide appelée SPECULOOS-2. La première des planètes trouvées était LP 890-9b et est environ 30% plus grande que la Terre. L’autre, nommé SPECULOOS-2c, a attiré plus d’attention, non seulement parce qu’il est 40% plus grand que notre planète, mais parce qu’il semble être habitable, selon une étude publiée dans la revue Astronomie et astrophysique.

La vie hors de la Terre

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de ce monde habitable est sa proximité avec l’étoile autour de laquelle il orbite (à 5,95 milliards de km), par rapport à la Terre, qui est à 149 milliards de km du Soleil.

« Bien que cette planète orbite très près de son étoile, à une distance 10 fois plus petite que celle observée entre Mercure et le Soleil, la quantité de rayonnement stellaire qu’elle reçoit est faible, ce qui pourrait permettre la présence d’eau liquide à sa surface, tant que car il y a suffisamment d’atmosphère », explique Francisco Pozuelos, chercheur à l’Institut d’astrophysique d’Andalousie et l’un des co-auteurs de l’étude.

Il ajoute que l’étoile en question est « environ 6,5 fois plus petite que le Soleil et la moitié de sa température ». Cela explique pourquoi, bien que beaucoup plus proche de son étoile, la planète SPECULOOS-2c bénéficie encore de conditions climatiques propices à la vie.

C’est la deuxième planète potentiellement habitable qui a été découverte ces dernières semaines. Fin août, des astronomes sont tombés sur TOI-1452b, une autre « super Terre » recouverte d’océan également à 100 années-lumière de nous, mais dans une autre direction.

