Les satellites captent les effets de la sécheresse sur le paysage européen ; Voir

Les images captées par les satellites du programme d’observation de la Terre de l’Union européenne (Copernicus) montrent le continent européen sec et avec moins de densité de végétation verte. Une comparaison avec la même période l’an dernier montre la différence entre les scénarios. Les experts estiment que l’été torride de cette année pourrait avoir causé la pire sécheresse qu’ait connue l’Europe depuis 500 ans.

Lundi dernier (5), le programme de satellites d’observation de la Terre de l’Union européenne, Copernicus, a annoncé le Twitter des images de l’Europe, vues de l’espace, qui montrent comment la sécheresse a affecté le paysage à grande échelle.

La différence entre les images est choquante. Alors que dans le premier, la couleur prédominante est un vert exubérant, principalement au nord et au sud ; sur la deuxième photo, de vastes étendues du continent semblent sèches et arides contrairement à l’année précédente. Les images comparent deux enregistrements de la région, consistant en une mosaïque d’images prises entre juillet et août dans les années 2021 et 2022. Découvrez-les ci-dessous :