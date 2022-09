Hubble capture une image incroyable d’une galaxie en formation

Le télescope Hubble fonctionne depuis plus de 3 décennies, mais il enregistre toujours des images impressionnantes. Cette fois, une photo du processus de formation des étoiles a été révélée dans le Petit Nuage de Magellan, une galaxie considérée comme « proche » de la nôtre.

La pépinière stellaire a également été récemment repérée par le télescope spatial James Webb, le frère cadet de Hubble. Selon les astronomes, le morceau de galaxie en forme de rivière qui s’étend tout au long de sa formation pourrait « nourrir » les « bébés » étoiles avec un flux de gaz.

« Les étoiles sont les machines qui sculptent l’Univers. Nous n’aurions pas de vie sans étoiles, et pourtant nous ne comprenons pas entièrement comment elles se forment », a expliqué Elena Sabbi, responsable de l’étude, du Space Telescope Science Institute de Baltimore. «Nous avons plusieurs modèles qui font des prédictions, et certaines de ces prédictions sont contradictoires. Nous voulons déterminer ce qui régule le processus de formation des étoiles, car ce sont les lois dont nous avons besoin pour comprendre également ce que nous voyons au début de l’Univers.

De jeunes étoiles s’envolent au cœur du Petit Nuage de Magellan (Crédit image : NASA, ESA, A. James (STScI))



Photo prise par Hubble

Les chercheurs ont déterminé le mouvement des étoiles dans NGC 346 de deux manières différentes. À l’aide de Hubble, Sabbi et son équipe ont mesuré les changements dans les positions des stars sur 11 ans. Les étoiles de cette région se déplacent à une vitesse moyenne de 3 200 kilomètres par heure, ce qui indique qu’en 11 ans, elles parcourent 320 millions de kilomètres. C’est environ le double de la distance entre la Terre et le Soleil.

« Mais cet amas est relativement éloigné, au sein d’une galaxie voisine. Cela indique que le mouvement observé est très faible et donc difficile à mesurer. Ces observations remarquablement précises n’ont été possibles que grâce à l’excellente résolution et à la haute sensibilité de Hubble. De plus, l’histoire des observations de Hubble sur trois décennies fournit une base de référence aux astronomes pour suivre les mouvements célestes au fil du temps. »

À seulement 150 années-lumière de diamètre, NGC 346 a une masse de 50 000 soleils. Sa forme intrigante et son rythme rapide de formation d’étoiles intriguent les astronomes. Il a fallu la puissance combinée du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA et du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral pour démêler le comportement de ce mystérieux terrain de nidification stellaire.

