Les scientifiques découvrent comment les tardigrades peuvent survivre à la déshydratation

Des scientifiques de l’Université de Tokyo au Japon ont identifié le mécanisme pour expliquer comment les tardigrades peuvent survivre à une déshydratation extrême en particulier, selon un nouvel article publié dans la revue PLoS Biology.

Selon l’étude, il s’agit d’une protéine qui forme un réseau protecteur semblable à un gel pour protéger les cellules sèches.

Que sont les tardigrades

Les tardigrades sont des micro-animaux qui peuvent survivre aux conditions les plus difficiles : pression extrême, température extrême, radiation, déshydratation, famine – même exposition au vide de l’espace. Les créatures ont été décrites pour la première fois par le zoologiste allemand Johann Goeze en 1773. Elles ont été surnommées tardigrada (« pas lents » ou « marcheurs lents ») quatre ans plus tard par Lazzaro Spallanzani, un biologiste italien.

C’est parce que les tardigrades ont tendance à ramper comme un ours, ce qui leur vaut le surnom d’ours d’eau. Puisqu’ils peuvent survivre presque n’importe où, ils peuvent être trouvés dans de nombreux endroits : fosses marines profondes, sédiments salés et d’eau douce, forêts tropicales, Antarctique, volcans de boue, dunes de sable, plages, lichens et mousses. (Un autre nom pour eux est « porcelets de mousse »).

Lorsque leur habitat humide s’assèche, cependant, les tardigrades entrent dans un état connu sous le nom de « tun » – une espèce d’animation suspendue, dans laquelle les animaux peuvent rester jusqu’à dix ans. Lorsque l’eau recommence à couler, les ours d’eau l’absorbent pour se réhydrater et reprendre vie.