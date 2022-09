Une puissante tempête solaire frappe Vénus

Notre voisine céleste, la planète Vénus, subit des changements de température à la suite d’une puissante tempête solaire observée lundi par le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA.

Le phénomène, appelé « éjection de masse coronale », a expulsé une énorme quantité de plasma et émis un nuage de particules chargées. Son nom vient du fait qu’il se trouve dans la couche supérieure de l’atmosphère solaire, la « couronne ».

C’est le deuxième événement de ce type à frapper Vénus en une semaine. Une autre éruption s’est produite le 30 et a atteint la planète trois jours plus tard.

George Ho, un physicien spécialisé dans l’activité solaire à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que la tempête de lundi dernier « n’était pas n’importe quel événement ».

« Je peux dire en toute sécurité que ce qui s’est passé le 5 était l’une des plus grandes – sinon la plus grande – tempête solaire à particules énergétiques que nous ayons vue depuis 2020. »

Selon l’équipe qui exploite le Orbiteur solaire, un satellite artificiel développé pour observer notre étoile, l’engin spatial a échappé de peu à la tempête, bien qu’il ait été affecté par les particules énergétiques émises. L’équipe ajoute que leur intensité énergétique « n’a pas diminué depuis le début de la tempête.

L’origine de la tempête solaire

On pense que la source de la puissante éruption est la région de la tache solaire AR3088, qui en août a traversé le côté du Soleil faisant alors face à la planète Terre et, depuis qu’elle a quitté notre champ de vision, s’est probablement transformée en un très gros monstre plus puissant. .

En raison de la rotation du Soleil, le spot nous « fera face » à nouveau la semaine prochaine, ce qui indique que la Terre est susceptible de faire face à des changements associés à la météo spatiale.

