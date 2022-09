Les photos des missions Apollo sont restaurées et le résultat est impressionnant

Alors que les gens attendent la prochaine tentative de lancement de la mission Artemis, qui vise, entre autres, à ramener les humains sur la Lune, la mémoire revient à ce qu’était le premier voyage humain vers le satellite naturel de la Terre.

La mission Apollo 11, réalisée par l’astronaute Neil Armstrong, a été télévisée et des milliers de personnes ont pu assister au premier grand pas de l’homme sur la Lune. Comme les images obtenues à cette époque n’avaient pas une bonne résolution, l’un des principaux spécialistes de la restauration numérique, Andy Sanders, a décidé de retoucher les photos et d’améliorer leurs caractéristiques.

Après les améliorations, l’astronaute Charlie Duke, qui s’est rendu sur la Lune avec Apollo 16, a déclaré que les photographies exprimaient exactement ce qu’il se souvenait avoir vu de ses propres yeux. Les images restaurées sont disponibles dans le livre réorganisé Apollo et récemment publié par Penguin. En plus des améliorations de couleurs, chaque détail a été mis en valeur et affiné.

Voir quelques photos remastérisées

voir le selfie de l’astronaute ci-dessous. Aujourd’hui, se prendre en photo fait partie du quotidien. Mais dans le passé, ce type de capture n’était pratiqué que lors d’occasions spéciales.