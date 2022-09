Premiers secours dans l’espace ? La vidéo montre la procédure d’urgence en apesanteur

Imaginez-vous sur la Station spatiale internationale (ISS) lorsque vous avez soudainement besoin de soins médicaux d’urgence. Que faire, avec l’hôpital le plus proche à au moins 386 km ? Heureusement, les astronautes de l’ISS sont formés aux procédures avancées des salles d’urgence.

Récemment, l’Italienne Samantha Cristoforetti, membre de l’équipage de la station, a posté une vidéo d’elle-même pratiquant la réanimation cardiorespiratoire, montrant de nombreuses méthodes propices à celles de l’espace. Avec presque aucune gravité, les techniques habituelles ne fonctionneraient pas. Bien au contraire : ils la feraient flotter loin du patient gravement malade.

Ainsi, dans une démonstration d’ingéniosité, Cristoforetti a laissé son « patient » allongé sur le lit de premiers secours, l’a retourné à l’envers, puis a calé ses pieds sur le plafond de la station spatiale et a utilisé ses jambes pour propulser ses bras, qui, à leur tour, effectué des contractions thoraciques sur le « patient ».

« Si une personne cesse de respirer ou que son cœur cesse de battre, les compressions thoraciques peuvent aider à pomper le sang et ainsi la maintenir en vie », explique l’astronaute dans la vidéo. « Vous devez trouver une surface sur laquelle vous appuyer et pousser [com as pernas].”

Regardez la courte vidéo :