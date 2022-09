À quoi ressembleront les combinaisons spatiales d’Artemis ? L’entreprise a déjà été embauchée

Mercredi (7), la NASA a défini la société qui sera responsable des combinaisons de la mission Artemis 3, qui devrait enfin remettre les humains sur la Lune, prévue pour 2025. Selon l’agence, Axiom Space aura la défi de créer une combinaison et des systèmes de support de nouvelle génération, et de démontrer son utilisation sur la surface lunaire.

La société a remporté un différend avec Collins Aerospace et a obtenu le droit de développer les pièces avec un budget de 228 millions de dollars. Pour les voyages ultérieurs sur la Lune, d’autres entreprises auront également la chance de participer à une nouvelle offre.

« La NASA est fière de s’associer à l’industrie commerciale dans cette mission historique qui propulsera les États-Unis à établir une présence durable à la surface de la Lune », a déclaré Lara Kearney, responsable du programme pour l’activité extravéhiculaire et la mobilité de surface humaine à la NASA. « Ce que nous apprenons sur Artemis III et les futures missions vers et autour de la Lune ouvrira la voie à des missions vers Mars. Les combinaisons spatiales nous permettent littéralement de passer à l’étape suivante.

À quoi devraient ressembler les combinaisons spatiales d’Artemis ?

Il n’y a toujours pas de détails sur ce à quoi devraient ressembler les costumes d’Artemis. La dernière fois que nous étions sur la Lune, il y a 50 ans, les maquettes du projet Apollo ont été utilisées, ce qui a marqué l’imaginaire autour des astronautes. Désormais, les vêtements devraient être plus polyvalents car ils devraient permettre aux astronautes de marcher en orbite autour de la Terre et de la Lune, en plus du sol lunaire.

La déclaration de la NASA explique par ailleurs que les uniformes seront testés dans divers scénarios spéciaux avant d’être livrés et qu’ils doivent répondre à un certain nombre d’exigences et de besoins des astronautes.

Selon l’agence, la mission Artemis ouvrira la voie à une présence lunaire durable à long terme et servira de tremplin pour les futures missions d’astronautes vers Mars.

