Le télescope solaire le plus puissant du monde prend une photo étonnante du soleil ; Voir

En plus des performances du télescope, l’étude de la météo spatiale, qui comprend les explosions du Soleil et les éjections de masse coronale (CME), est également très importante pour soutenir les futures découvertes sur cette étoile. En ce moment, la météo spatiale est une priorité car le cycle solaire, qui dure 11 ans, bat son plein.

Image : Une deuxième image prise par DKIST regarde la chromosphère pour une longueur d’onde de lumière différente. Crédits : ONS/AURA/NSF

Dans un communiqué, le directeur de la National Science Foundation (NSF), Sethuraman Panchanathan, a déclaré : « Le télescope solaire Inouye de la NSF est le télescope solaire le plus puissant au monde qui changera à jamais la façon dont nous explorons et comprenons notre soleil. Il a complété son affirmation en affirmant que « ses idées transformeront la façon dont notre nation et notre planète prédisent et se préparent à des événements tels que les tempêtes solaires ». Il convient de noter que la NSF est responsable du financement du DKIST.

À propos du télescope solaire Inouye

Situé à 3 000 mètres d’altitude et entouré par l’océan, le télescope est dans un emplacement privilégié, car il reste en contact avec la lumière du jour pendant de longues heures, sous un ciel clair avec une interférence minimale de l’atmosphère terrestre, ce qui permet des observations propres. de la couronne et de la chromosphère du Soleil.

DKIST utilise un miroir de 4 mètres de large, qui aide le télescope à collecter plus de lumière solaire, et est considéré comme le plus grand miroir d’étude solaire actif. Le résultat de cet ensemble est les images les plus claires et à haute résolution jamais recueillies de cette étoile.

