Un cosmonaute russe montre le Brésil vu de l’espace le jour de l’indépendance

Le 7 septembre, le Brésil fêtait les deux cents ans de son indépendance. Le seul lusophone du pays sud-américain a reçu des hommages et des félicitations même de l’espace. A l’occasion de la journée du bicentenaire, l’astronaute russe Oleg Artemiv a publié sur son réseau social une vidéo avec le drapeau brésilien sur la Station spatiale internationale (ISS).

Dans le post Instagram d’Artemiv, l’astronaute a filmé le drapeau brésilien flottant dans la microgravité de l’ISS et a écrit « Hello Brazil! » dans la légende. Jusqu’à présent, Artemiv a recueilli plus de 60 000 likes et plusieurs Brésiliens ont remercié l’hommage dans les commentaires. Même le profil officiel de la Russie a commenté la vidéo avec un « Bonjour » au pays.

Comme il ne pouvait pas manquer, l’un des produits les plus importants de la culture brésilienne, MPB, a emballé la bande sonore de la vidéo. En plus du drapeau brésilien, avec la surface de la terre en arrière-plan, l’astronaute a joué, pendant la vidéo, la chanson « Chorando se Foi » du groupe Kaoma, qui a connu un grand succès notamment dans les années 1980.

Apparemment, la musique était populaire auprès des Russes, et le cosmonaute s’en souvient surtout comme synonyme du Brésil. Découvrez l’hommage rendu par Oleg ci-dessous: