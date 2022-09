Une planète extraterrestre à orbite inclinée provoque l’étrangeté des scientifiques ￼

Les astronomes ont découvert que l’exoplanète GJ 896Ab, située dans le système binaire GJ 896AB, à environ 20,3 années-lumière de la Terre, orbite à un angle différent de celui des deux autres étoiles présentes dans le système.

La recherche à cet égard est ancienne. La plupart des données consultées par les scientifiques datent de 1941 à 2017, et depuis 2006 le Very Long Baseline Array (VLBA), un réseau qui compte 10 radiotélescopes aux États-Unis, alimente cette base d’informations. Après cette découverte, les scientifiques espèrent obtenir des indices sur la formation de ces systèmes binaires.

L’équipe de l’astronome Salvador Curiel, de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a remarqué que, lorsque l’étoile GJ896A se déplace dans l’espace, elle oscille au cours de son voyage. On pense que cela est dû au fait qu’il existe un centre de masse commun, appelé barycentre, entre la planète et son étoile.

Moins de 4 % des exoplanètes connues se trouvent dans des systèmes binaires. Selon les astronomes, ce petit nombre vient de la difficulté à détecter ce type de planète dans cette configuration, et aussi parce que les modèles utilisés aujourd’hui supposent qu’il existe dans le système une étoile compagne capable de casser et de déstabiliser un disque planétaire. Pour Joël Sanchez-Bermudez, de l’UNAM, c’est probablement le signe que « peut-être que ces modèles ont besoin d’être ajustés ».

Image : L’exoplanète effectue son orbite à un angle de 148 degrés par rapport au plan orbital des deux étoiles. Crédits : Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Il y a quelques particularités dans le système binaire GJ 896AB. Les deux étoiles qui s’y trouvent sont des naines rouges, ce qui rend l’existence d’une planète géante gazeuse surprenante, car les scientifiques ne croient pas que les naines rouges détiennent la quantité nécessaire de matière première pour former des planètes géantes. Cependant, la présence d’une géante gazeuse dans ce système binaire suggère que la formation des planètes se produit différemment lorsque deux étoiles sont présentes.

Une autre particularité dans la formation de ce système est que les géantes gazeuses mettent de 5 à 10 millions d’années pour déposer tout le gaz du disque planétaire qui les entoure. Les modèles actuels suggèrent que ce disque dans un système binaire survit moins d’un million d’années, après quoi les marées gravitationnelles de l’étoile compagne brisent le disque.

Modèles d’analyse de systèmes stellaires binaires

Il existe actuellement deux modèles concurrents sur la façon dont les systèmes binaires et leurs planètes se forment. Le modèle de fragmentation du disque indique qu’il existe à l’origine un disque de formation d’étoiles et de planètes qui devient gravitationnellement instable et se divise en deux disques distincts, qui forment deux étoiles et toutes les planètes qui les entourent.

L’autre modèle est connu sous le nom de fragmentation turbulente. Dans ce cas, la turbulence du nuage de gaz d’origine s’effondre pour former les étoiles et toutes les planètes qui les accompagnent. Maintenant, ces modèles doivent s’adapter au cas de GJ 896Ab pour savoir comment ce système binaire s’est formé et comment se forment des systèmes similaires.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !