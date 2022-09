« Gateway to Hell » ouvert l’année dernière fuit maintenant du méthane

L’année dernière, un énorme tourbillon de feu s’est ouvert dans le golfe du Mexique après l’effondrement d’un pipeline et est devenu connu comme la « porte de l’enfer » en raison de son apparence quelque peu particulière (et effrayante). Maintenant, la même plate-forme perd du méthane et le résultat pourrait être catastrophique.

Ce qui s’est passé en 2021 est le suivant : selon Pemex, l’administrateur du pipeline, il y a eu une fuite en mer et la foudre a frappé l’endroit, provoquant l’incendie qui a généré l’image devenue virale. Le tourbillon a brûlé pendant environ six heures jusqu’à ce qu’il s’éteigne.