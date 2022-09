500 ans du premier tour du monde et ses apports à l’astronomie

Quelque chose de curieux avait été remarqué. Alors qu’en Espagne 1080 jours s’étaient écoulés depuis son départ, les records des navigateurs comptaient un jour de plus. Il se trouve qu’en naviguant dans le sens inverse de la rotation de la Terre, ils ont fini par ajouter leur tour du globe aux 1080 fois que la Terre a fait à cette période.

Le voyage a également été à l’origine de nombreuses découvertes sur Terre et certaines dans le ciel. Alors qu’ils traversaient l’océan Pacifique, Ferdinand Magellan remarqua deux nuages ​​qui ne semblaient pas bouger sur fond d’étoiles. Ils étaient là tous les soirs dans la même position. Magellan avait une bonne connaissance de l’astronomie et s’est vite rendu compte que ces nuages ​​ne pouvaient pas être dans notre atmosphère, mais dans l’espace.

Il a fait des enregistrements importants de ces nébuleuses, qui sont devenues connues en Occident sous le nom de petits et grands nuages ​​de Magellan. Aujourd’hui, nous savons que les Nuages ​​de Magellan ne sont pas des nébuleuses, mais deux galaxies satellites irrégulières de la Voie lactée visibles uniquement depuis l’hémisphère sud de la planète.

[ Grande e Pequena Nuvem de Magalhães registradas a partir da Indonésia – Créditos: Gilbert Vancell ]

Le Grand Nuage de Magellan est environ 20 fois plus petit que la Voie lactée et se situe à environ 160 000 années-lumière. Le petit nuage est situé à environ 200 000 années-lumière et ne compte que quelques centaines de millions d’étoiles.

Les deux étaient probablement autrefois des galaxies spirales et ont été déformées par la gravité de la Voie lactée. De même, notre Galaxie a également été déformée par l’interaction gravitationnelle avec les Nuages ​​de Magellan.

Certes, les Nuages ​​de Magellan avaient déjà été observés par d’autres peuples de l’hémisphère sud. Mais Ferdinand Magellan fut le premier Européen à enregistrer ces objets au cours d’une des plus grandes aventures de l’humanité.

En plus de confirmer la sphéricité de la Terre, le voyage de Fernão de Magalhães autour du monde a été une étape importante pour la civilisation humaine. Elle peut être considérée comme la première mission planétaire de l’histoire. Les réalisations de cette expédition, achevée il y a 500 ans, ont guidé nos navigations, inspiré et inspirent toujours notre esprit pionnier à l’intérieur et à l’extérieur de notre planète, cherchant des terres toujours plus lointaines et ne craignant jamais l’inconnu.

