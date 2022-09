Nouveau vaccin révolutionnaire contre le paludisme efficace à 80 % : en 2020, 500 000 enfants sont morts

Le vaccin antipaludique R21 / Matrix-M développé par l’Université d’Oxford a montré une efficacité de 80% contre le paludisme clinique, un résultat exceptionnel.

Un nouveau vaccin contre le paludisme s’est révélé efficace à 80 % dans une étude clinique menée en Afrique sur des enfants, ce qui représente une révolution potentielle contre cette maladie infectieuse mortelle. Comme l’a rapporté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué, le paludisme – causé par la piqûre du moustique anophèle infecté par le plasmodium – a causé 241 millions de cas en 2021 et tué 627 000 personnes en 2020. L’Afrique est de loin le continent le plus touché, avec 95% des cas et 96% de tous les décès dus au paludisme, qui dans la grande majorité des cas (80%) impliquent des enfants de moins de 5 ans. Cela indique qu’un demi-million de bébés ont perdu la vie en 2020. Ce sont des chiffres effrayants qui pourraient être tués grâce à ce nouveau médicament sûr et efficace.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Jenner Institute de l’Université d’Oxford et du NIHR Oxford Biomedical Research Center, qui ont travaillé en étroite collaboration, a développé et testé le nouveau vaccin antipaludique, appelé R21/Matrix-M avec des collègues de l’Unité de Recherche Clinique de Nanoro – Institut de Recherche en Sciences de la Santé (Burkina Faso), la société biopharmaceutique américaine Novavax et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Mehreen S. Datoo, professeur au Centre de vaccinologie clinique et de médecine tropicale de l’institut d’Oxford, ont fabriqué leur propre vaccin contre le paludisme d’une manière qui n’est pas sans rappeler celle de GSK, déjà approuvée l’an dernier par l’OMS. . Il s’agit d’une préparation avec adjuvant à base de l’antigène de surface de l’hépatite B (HBsAg), lié à la partie C-terminale et aux répétitions centrales de la protéine circumsporozoïte du Plasmodium falciparum (CSP), le protozoaire responsable du paludisme. Comparé au vaccin précédent, il a un pourcentage plus élevé de protéines de l’organisme unicellulaire transmises par les moustiques.

Les chercheurs ont testé le vaccin dans un essai clinique randomisé et contrôlé de phase 1/2b sur des centaines d’enfants âgés de 5 à 17 mois à Nanoro, au Burkina Faso. Le premier groupe d’enfants a été traité avec trois doses de 5 microgrammes de R21 associées à 25 microgrammes d’adjuvant Matrix-M ; le deuxième groupe d’enfants avec le même vaccin mais associé à 50 grammes d’adjuvant ; le troisième avec un vaccin témoin, le Rabivax-S. En comparant toutes les données, il est ressorti que le vaccin R21/Matrix-M s’est révélé sûr, immunogène (avec une production importante d’anticorps neutralisants) et protecteur contre le paludisme clinique, avec une efficacité de 80% chez les enfants traités à haute dose. . . Ce sont des résultats extrêmement prometteurs qui pourraient révolutionner la lutte contre l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières de la planète.

« Nous pensons que ce sont les meilleures données sur le terrain avec n’importe quel vaccin contre le paludisme », a déclaré avec enthousiasme à la BBC le professeur Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford, également à la pointe de la pandémie de COVID-19. Le scientifique souligne que le vaccin peut être vendu pour quelques dollars et espère qu’il pourra être distribué le plus tôt possible pour sauver des vies, « certainement d’ici la fin de l’année prochaine », a indiqué l’expert. Grâce à ce vaccin, « nous avons vraiment pu constater une réduction très substantielle de cet horrible impact du paludisme », a ajouté le professeur Hill. Il sera bientôt testé dans un essai clinique de phase plus avancée avec des milliers de participants. L’espoir est qu’il sera approuvé dès que possible et pourra sauver des centaines de milliers de vies chaque année. Les détails de la recherche « Efficacité et immunogénicité du vaccin R21/Matrix-M contre le paludisme clinique après 2 ans de suivi chez des enfants au Burkina Faso : un essai contrôlé randomisé de phase 1/2b » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet Maladie Infectieuse.