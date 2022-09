La NASA fournit un site Web qui permet la visualisation 3D du système solaire ; regardez

Après deux ans de mise à jour, la NASA a enfin livré le site Web qui permet la visualisation 3D du système solaire, le L’oeil de la NASA. Les voyages interplanétaires sont désormais plus faciles et plus interactifs que jamais, avec de meilleurs contrôles et une meilleure navigabilité.

C’est une excellente occasion d’apprendre l’espace sans avoir besoin d’aucune formation préalable ou de tout autre appareil nécessaire aux astronautes lors d’explorations spatiales. Il vous suffit d’avoir un appareil avec accès à Internet et ce nouveau monde sera à portée de main.

La plate-forme permet à l’utilisateur de visualiser les conditions des planètes, des satellites et des sondes dans le passé, le présent et le futur. Voyez où est passée la sonde Persévérance, qui se trouve sur Mars. Retracez le parcours de la mission Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune. Les possibilités sont infinies, après tout, la NASA a rendu disponibles les données de plus de 125 missions.

Le producteur de logiciels »Les yeux sur le système solaire« , Jason Craig, a déclaré que » la beauté du nouveau système basé sur un navigateur est qu’il invite vraiment à l’exploration. Vous avez juste besoin d’une connexion Internet, d’un appareil doté d’un navigateur Web et d’une certaine curiosité.

Potentiel du site Web

En plus de naviguer dans le système solaire, vous pourrez en apprendre davantage sur les planètes naines, les géantes gazeuses, les exoplanètes, les étoiles, les lunes, etc., une multitude d’étoiles. Il est même possible de suivre la trajectoire de la comète de Halley, qui est passée près de la Terre en 1986, ou d’entrer en contact avec des événements futurs, en l’an 2049, par exemple.

Le look du site est très impressionnant. Si vous n’êtes pas sûr de la taille, des couleurs et des formes des planètes, vous pouvez les comparer côte à côte, et même moduler la perspective et l’éclairage. Cette mise à jour est devenue extrêmement interactive.

Via : Physique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !