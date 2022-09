Que savons-nous du « Centaurus », la sous-variante super mutée d’Omicron qui pousse dans certains pays

Dans le dernier bulletin sur la pandémie, l’OMS a déclaré que la sous-variante BA.2.75 d’Omicron (surnommée Centaurus) est en augmentation dans certains pays.

Particules virales du coronavirus SRAS – CoV – 2 sur des cellules humaines. Crédit : NIAID

Détectée en Inde pour la première fois en mai de cette année, la sous-variante BA.2.75 d’Omicron 2 surnommée « Centaurus » a défrayé la chronique de l’actualité internationale entre fin juin et début juillet, lorsque les premières études sont sorties. sur son profil particulier et riche de mutations (plus de 80). Certains d’entre eux positionnés sur la protéine S ou Spike, ou le « crochet » biologique utilisé par le coronavirus SARS-CoV-2 pour se lier aux cellules et les envahir, ont en effet suggéré une contagiosité et une insaisissabilité importantes vis-à-vis des anticorps neutralisants, tant ceux induits par l’anti-vaccin Covid que celles produites par une infection naturelle antérieure. À l’époque, on pensait qu’elle pourrait rapidement devenir la sous-lignée dominante précisément à la lumière de ses caractéristiques, cependant, de nos jours, selon le dernier bulletin sur la pandémie COVID-19 publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on est loin de cet objectif. , considérant qu’au niveau mondial, il ne représente « que » 1,2% des cas, même s’il est en augmentation dans certains pays.

Techniquement, l’OMS définit BA.2.75 comme une « sous-variante d’Omicron sous surveillance », une catégorie de suivi introduite en raison de la diversité exceptionnelle du SRAS-CoV-2, qui continue d’évoluer et de se répliquer chez les hôtes. Ces sous-lignées particulières d’une variante préoccupante (VOC, comme l’est Omicron) sont utiles pour signaler aux autorités de santé publique quelles souches « peuvent nécessiter une attention et une surveillance prioritaires », écrit l’OMS dans son communiqué. . En termes très simples, en raison des mutations particulières, ces sous-variantes pourraient représenter une menace supplémentaire pour la santé publique, c’est pourquoi elles doivent être surveillées de près du point de vue de l’incidence et de la répartition géographique.

Centaurus avait déjà été identifié dans plusieurs pays en juillet et on pensait qu’en raison de son profil génétique, il aurait pu déclencher un exploit rapide, mais comme indiqué pour le moment, il n’y en a pas eu. L’OMS précise qu’actuellement la sous-variante dominante d’Omicron est le BA.5 qui est passé de 84,8% à 86,8% entre la semaine 33 de 2022 (15-21 août) à la semaine 34 (22-28 août), tandis que le le BA.4 analogue est passé de 6,8 % à 4,2 % au cours de la même période. Le Centaurus susmentionné, en revanche, est passé de 0,9% à 1,2% au cours de la même période. C’est une petite augmentation globale, mais avec une croissance observée dans certains pays, précise l’OMS. Les données ont été obtenues à partir de l’analyse de 118 028 séquences SARS-CoV-2 téléchargées dans la base de données GISAID.

Parmi les plus de 80 mutations qui font de la sous-variante Centaurus une observation particulière, il y en a plusieurs, mais deux en particulier sont considérées comme dignes d’intérêt. Les substitutions G446S et R493Q sur la protéine Spike lui donneraient en effet la capacité d’échapper aux anticorps neutralisants, catalysant le risque de réinfection chez les personnes ayant déjà eu une infection naturelle antérieure et le risque d’infection révolutionnaire chez les vaccinés (qui restent généralement protégés du COVID -19. sévère, en particulier subissant des rappels/boosters recommandés). Parmi les autres mutations notables de Centaurus, l’OMS cite également K147E, W152R, F157L, I210V, G257S, D339H et N460K. Tout cela faciliterait en quelque sorte une plus grande contagiosité et l’insaisissabilité de la sous-lignée, attentive aux experts depuis sa création.

« Cette lignée peut nécessiter une attention urgente car la plupart des mutations sont uniques et ont également considérablement modifié son caractère physico-chimique », a déclaré le professeur Lipi Thukral du Conseil de la recherche scientifique et industrielle-Institut de génomique et de biologie intégrative. ), tandis que le professeur Shay Fleishon du laboratoire central de virologie du centre médical Sheba à Tel Hashomer a noté que l’augmentation des cas observée entre juin et juillet était à un niveau « jamais vu avec d’autres variantes de deuxième génération dérivées d’autres variantes préoccupantes ». Pour le moment, heureusement, BA.2.75 n’a pas connu le boom tant redouté, mais reste tout de même dans le viseur des experts.