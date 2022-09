Perseverance trouve du sable vert sur Mars

Le rover Persévérance vient de faire une autre découverte sur Mars. Cette fois, les images captées indiquent la présence de sable vert sur la planète dite rouge. L’information a été publiée par des chercheurs de l’Université Purdue dans l’Indiana, aux États-Unis.

Il y a quelques années, Persévérance a examiné environ quatre milliards de pierres minérales anciennes dans le cratère de Jezero, où une formation rocheuse a été découverte composée d’olivine, un minéral abondant dans une grande partie de la planète. La formation rocheuse s’étend du bord intérieur de Jezero à la zone environnante.

Jezero Crater a été choisi comme site d’atterrissage pour Perseverance, en partie à cause de l’histoire du cratère dans le cadre d’un système fluvial, lorsque Mars avait de l’eau liquide, de l’air et un champ magnétique.

Ainsi, les scientifiques ont anticipé la découverte de roches sédimentaires avec des minéraux aux tons rougeâtres à Jezero.

Cependant, la découverte de Perseverance a montré que la plupart des roches n’étaient pas les roches sédimentaires typiques qui ont été déposées sur le fond du lac par les rivières. Au lieu de cela, de nombreuses roches étaient composées de lave solidifiée riche en Olivine.

Formations rocheuses ignées vues par Perseverance (Image : Farley et al.)

Persévérance a gratté la roche dans le cratère pour démêler sa composition, puis a examiné la zone exposée, à travers laquelle les scientifiques ont identifié la taille du grain d’Olivine.

L’olivine constitue la majeure partie du manteau terrestre et n’est pas trop rare sur Mars non plus. Plus précisément, les roches ignées du cratère Jezero sont composées de gros grains d’olivine, qui est généralement brune ou vert olive et se trouve dans les roches d’origine volcanique, donnant une teinte vert foncé à de nombreuses plages d’Hawaï.

Les roches anciennes sur Terre sont fortement altérées en raison des effets de milliards d’années de vent, d’eau et de vie.

Sur Mars, cependant, les roches riches en olivine sont vierges et considérablement plus faciles à examiner. Une théorie suggère que l’olivine pourrait s’être formée profondément dans le sol à partir de lave volcanique avant d’être constamment exposée à l’érosion.

Trouver les roches et effectuer une analyse préliminaire n’est que la première étape. De plus, une étude plus détaillée est nécessaire avant que quoi que ce soit de concluant puisse être dit sur l’environnement du cratère Jezero au début du système solaire et s’il aurait pu être habitable.

Avec des informations de Universe Today et Screen Rant

Image en vedette : NASA/JPL-Caltech/ASU

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !