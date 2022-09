Un vaisseau spatial privé transportera du fret vers l’ISS à partir de 2024

Le vaisseau spatial Dream Chaser, propriété de Sierra Space, qui fait partie de la Sierra Nevada Corporation (SNC), participera à une mission en 2024 qui transportera « une variété d’expériences en sciences de la vie » vers la Station spatiale internationale (ISS). . Ces expériences proviennent de la société allemande de biotechnologie spatiale, Yuri.

La déclaration a été faite mercredi dernier (31), par Sierra elle-même. La société a également annoncé que pour effectuer le transport, il y aura au moins six missions sans pilote qui achemineront la cargaison vers l’ISS. Tous les lancements partiront de Cape Canaveral Space Force Station en Floride avec des fusées United Launch Alliance Vulcan Centaur.

La NASA reçoit actuellement des expéditions de fret de seulement deux sociétés : SpaceX et Northrop Grumman. Alors que SpaceX a la capsule Dragon conçue pour renvoyer des matériaux sur Terre, le Cygnus de Northrop Grumman brûle naturellement lors de son retour dans l’atmosphère. Désormais, Dream Chaser sera une autre alternative pour mener à bien des missions.

En plus d’investir dans l’espace civil, Sierra Space a également annoncé qu’il développait un moteur de fusée Vortex pour des missions militaires. Selon les responsables de SNC, dans ce cas, même l’US Air Force aide financièrement le projet de moteur VR35K-A.

D’autres activités visant à renforcer les défenses des pays sont en cours. En août, SNC a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense pour utiliser un ballon à haute altitude dans le but de promouvoir « les communications stratosphériques et le renseignement, la surveillance et la reconnaissance ».

Adaptations d’engins spatiaux pour des missions militaires

Aux États-Unis, l’avion RAPCON-X de SNC cherche une opportunité dans l’armée américaine. L’armée américaine décrit actuellement les prochaines étapes du programme pour remplacer l’avion vieillissant de surveillance du champ de bataille Beechcraft RC-12 Guardrai. L’intention est de trouver un système de renseignement, de reconnaissance et de surveillance de nouvelle génération.

Pour répondre aux exigences, SNC a déjà investi environ 200 millions de dollars dans la construction de deux variantes RAPCON-X, prévue pour janvier 2024. Selon Breaking Defense, cette initiative permettra d’anticiper la prochaine phase du programme Hades (High Accuracy Detection and Exploitation ).Système de détection et de balayage de haute précision).

Via : Space.com

