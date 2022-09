Les astronomes découvrent que l’étoile Bételgeuse n’a pas toujours été rouge ; comprendre

L’étoile mourante Bételgeuse n’a pas toujours émis la couleur rouge que l’on voit aujourd’hui. Avant de se lancer dans cette coloration, elle est passée par la couleur or et bleu-blanc. Récemment, des astronomes ont découvert que le vieillissement de l’étoile est à l’origine de ce changement de couleur.

Après un examen des observations déjà effectuées à Bételgeuse, avec des données de l’Antiquité, il y a environ 2 000 ans, sa couleur était jaune-orangé. Si l’on considère le temps cosmique, cette transition s’est produite en un clin d’œil, même pour une étoile aussi éphémère.

Située à seulement 700 années-lumière, Bételgeuse est l’une des étoiles les plus grandes et les plus brillantes de notre ciel. Il est très proche de la fin de sa vie, car la quasi-totalité de ses réserves d’hydrogène ont déjà été brûlées. Lorsque tout le matériel disponible pour la fusion sera épuisé, il deviendra une supernova et son noyau s’effondrera probablement en une étoile à neutrons.

Dans un premier temps, la communauté scientifique s’est tournée vers cette étoile car on soupçonnait qu’elle pouvait exploser à tout moment et générer des répercussions négatives sur Terre. Heureusement, cela n’arrivera pas. Bételgeuse, aujourd’hui âgée de 14 millions d’années, devrait vivre encore au moins 1,5 million d’années avant d’exploser et de donner naissance à une supernova.

La mesure de la durée de la transition de couleur a permis à l’équipe de l’astronome Ralph Neuhäuser de l’Université Friedrich Schiller d’Iéna en Allemagne de faire une nouvelle estimation de l’âge de l’étoile.

Les autres couleurs de Bételgeuse

Les scientifiques de l’équipe ont passé au peigne fin les archives historiques à la recherche de références à l’étoile. Et ils l’ont vraiment fait. Il y a deux millénaires, les anciens astronomes qualifiaient l’étoile de jaune. Parmi les plus anciens documents retrouvés, il y en a un datant de l’an 100 av. J.-C. Il s’agit d’un ensemble d’informations sur les corps célestes. On y trouve la description de Bételgeuse comme étant de teinte jaune.

Environ 100 ans plus tard, le savant romain Hyginius, auteur d’un ouvrage intitulé De Astronomia, déclara que l’étoile était jaune et la compara même à la couleur du Soleil. Au XVIe siècle, les observations de l’astronome danois Tycho Brahe, pointaient Bételgeuse plus rouge qu’Aldébaran.

Selon Neuhäuser, la masse est le principal facteur définissant l’évolution des étoiles, « le fait même qu’elle ait changé de couleur en deux millénaires du jaune-orange au rouge nous dit, avec des calculs théoriques, qu’elle a 14 fois la masse de notre Soleil – et la masse est le paramètre principal qui définit l’évolution des étoiles ».

Via : Alerte scientifique

