Comment cette créature aquatique « non vieillissante » parvient à régénérer son cerveau

Connu sous le nom d’axolotl, un certain type de salamandre d’aquarium ne se développe pas au stade larvaire, restant « bébé » même à l’âge adulte. Cette créature, souvent élevée comme animal de compagnie, conserve ses branchies externes tout au long de sa vie, caractéristique de l’état larvaire.

L’axolotl, une espèce de salamandre d’aquarium, conserve tout au long de sa vie les caractéristiques du stade larvaire. Cette créature est capable de régénérer les neurones après des lésions cérébrales. Photo : Kazakov Maksim –

De plus, cet animal, nom scientifique Ambystoma mexicainest capable de régénérer les membres et les tissus perdus, tels que la peau, le foie, les mâchoires et les cornées, et peut même remplacer les neurones dans les zones cérébrales lésées.

Il s’avère que la régénération du cerveau nécessite la coordination de réponses complexes de temps et de région d’une manière spécifique. Par conséquent, les scientifiques chinois ont voulu comprendre comment ce processus se déroule chez les axolotls.