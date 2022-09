« Apocalypse Glacier » pourrait bientôt s’effondrer

Le glacier Thwaites – également connu sous le nom de «glacier Apocalypse» en raison de son risque élevé d’effondrement – ​​est «suspendu à un fil», selon une nouvelle étude publiée dans la revue Géosciences de la nature.

La recherche fait suite à la première cartographie à haute résolution du fond marin devant le glacier Thwaites, une plaque de glace de la taille de la Floride située à l’extrémité ouest de l’Antarctique. L’objectif principal est de comprendre les mouvements du glacier dans la période précédant son enregistrement satellite.

Les géophysiciens responsables de l’étude ont découvert que la base du glacier s’était détachée du fond marin et, à un moment donné au cours des 200 dernières années, avait reculé à un rythme de 2,1 km par an sur une période de six mois. Cela représente le double du taux de recul enregistré par les satellites au cours de la dernière décennie.

Cette découverte remet en question la croyance de longue date selon laquelle les glaciers de l’Antarctique réagissent lentement aux changements qui les entourent. Ainsi, compte tenu de la menace imminente du changement climatique, il semble que le glacier Thwaites soit beaucoup plus susceptible de reculer soudainement par rapport à ce que l’on croyait auparavant.

« Les résultats suggèrent que des événements de retrait rapide se sont produits dans le glacier au cours des deux derniers siècles, peut-être jusqu’au milieu du XXe siècle », explique Alastair Graham, auteur principal de l’étude de l’Université de Floride du Sud. « Il suffit d’une petite ‘bosse’ sur le glacier pour provoquer une grande réaction. »

glacier dangereux

Le surnom effrayant de « Glacier de l’Apocalypse » vient du fait que le glacier retient une telle quantité de glace que, s’il fondait dans son intégralité, il ferait monter le niveau global de la mer jusqu’à 1 mètre. Par conséquent, son effondrement à la suite d’un recul rapide pourrait affecter considérablement les côtes du monde entier.

Ces dernières années, plusieurs études ont été publiées dans lesquelles la situation préoccupante de ce glacier est claire. Un article de 2020 soutient que le glacier Thwaites semble devenir de plus en plus instable à mesure qu’il recule. Déjà une estimation publiée l’année dernière prédit qu’une grande partie de cette masse de glace s’effondrera dans les cinq prochaines années.

« Le glacier est vraiment ‘suspendu à un fil’, et nous devons nous préparer à de grands changements en peu de temps, même d’une année sur l’autre », explique Robert Larter, géophysicien marin au Enquête britannique sur l’Antarctique.

