La sonde Parker s’approche du Soleil et pourrait attraper une éruption solaire

La sonde solaire Parker Probe de la NASA s’est approchée à moins de 8,5 millions de kilomètres de la surface du Soleil et a identifié une caractéristique incroyable de l’étoile : un frottis de la taille de la Terre qui semble avoir récemment éjecté de grandes rafales d’énergie et des tempêtes géomagnétiques.

Bien qu’ils n’aient encore enregistré aucun de ces événements en temps réel, les astronomes pensent que le vaisseau spatial Parker aura bientôt cette possibilité. En effet, en 2025, le Soleil entrera dans une période de plus grande activité de son cycle, qui dure 11 ans. De plus, selon les scientifiques, la star est déjà plus active que d’habitude.

Heureusement, Parker a encore 11 chances dans sa mission d’attraper de nouveaux événements, les astronomes espèrent que certaines de ces chances coïncideront avec des activités futures à mesure que leur fréquence augmentera.

Dans une déclaration publiée par Nour Raouafi, scientifique du projet Parker Solar Probe, du Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHUAPL), « Personne n’a jamais survolé un événement aussi proche du Soleil auparavant. » Raouafi complète en soulignant le caractère unique des informations acquises. « Les données seraient totalement nouvelles, et nous en apprendrions certainement beaucoup », a-t-il déclaré.

Renforcement des observations du Soleil

La sonde Parker de la NASA va renforcer ses activités, le Solar Orbiter, un projet conjoint entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA). Elle sera chargée d’aider aux observations et aux données recueillies, en même temps que Parker, mais à 94,1 millions de kilomètres.

Raouafi estime qu' »en combinant les données de plusieurs missions spatiales et même d’observatoires au sol, nous pouvons comprendre la situation dans son ensemble ». Par ailleurs, il a déclaré qu' »avec les deux sondes observant l’étoile à différentes distances, nous pourrons étudier l’évolution du vent solaire, en collectant des données lorsqu’il passe devant un vaisseau spatial puis l’autre ».

Le scientifique est enthousiasmé par ce que les prochaines années d’observation du Soleil peuvent offrir à la communauté scientifique « nous sommes très curieux de voir ce que nous apprendrons ensuite ».

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !