Une vidéo enregistrée depuis la Station spatiale internationale montre la formation d’aurores dans l’atmosphère terrestre

A la fin du mois dernier, le Apparence numérique présenté des photos étonnantes prises par l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Les images montrent de belles aurores qui se sont formées dans l’atmosphère terrestre à la suite d’une tempête solaire qui a frappé notre planète cette semaine-là.

Un nouveau record a été partagé dimanche sur le profil Twitter officiel de l’ISS : une superbe vidéo accélérée enregistrée lors d’un passage du laboratoire orbital au-dessus de l’océan Indien couvert d’aurores boréales, en direction de la mer de Corail dans l’est de l’Australie.

Cette vidéo accélérée montre un passage orbital au-dessus d’un océan Indien drapé d’aurores jusqu’à une mer de corail éclairée par la lune à l’est de l’Australie. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD — Station spatiale internationale (@Space_Station) 5 septembre 2022

D’après le site newsweekun flux de vent solaire a frappé la Terre au cours du week-end et a déclenché une tempête géomagnétique de classe G2, qui a produit des aurores visibles dans certaines régions du nord du globe.

Les aurores sont générées lorsque des particules provenant d’éjections de masse coronale (CME) frappent la Terre et interagissent avec sa haute atmosphère. Ces particules se déplacent ensuite à travers les lignes de champ magnétique de notre planète et excitent les molécules dans l’atmosphère, créant des lumières colorées.

Considérée comme « de force modérée », une tempête G2, en plus de provoquer la formation d’aurores boréales, a également le potentiel d’interférer avec les systèmes énergétiques aux hautes latitudes.

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a accumulé plus de 118 000 vues et dépassé 3 000 likes. La plupart des plus de 50 commentaires montrent de l’admiration.

« Tellement beau et charmant ! Ça a l’air énigmatique et mystérieux », a écrit un utilisateur,« Absolument fascinant », a commenté un autre. « L’endroit rêvé de tout astronome. Vue incroyable de notre univers ISS », a déclaré un troisième.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !