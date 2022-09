James Webb capture des images incroyables de la nébuleuse de la tarentule ; regardez

Le télescope spatial James Webb a capturé des images incroyables de la nébuleuse de la Tarentule, située à 161 000 années-lumière de la Terre. Cette région est connue comme la région de formation d’étoiles la plus grande et la plus brillante près de la Voie lactée, car elle contient beaucoup de gaz et de poussière.

Les images sont super détaillées et montrent des caractéristiques particulières de la nébuleuse et du scénario dans lequel elle est insérée, avec quelques galaxies en arrière-plan et des milliers de jeunes étoiles jamais vues auparavant. Les scientifiques soupçonnent que la grande quantité de poussière de la tarentule a empêché d’autres télescopes de voir ces corps célestes.

Les images de la nébuleuse de la tarentule, nommée d’après les scientifiques qui ont remarqué une similitude entre les ramifications de la structure cosmique et les pattes d’une araignée, ont été publiées dans le cadre d’un effort conjoint entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA).