Alerte! Un typhon pourrait frapper une centrale nucléaire en Corée du Sud

La Corée du Sud est en alerte. Selon l’Administration météorologique du pays, le super typhon Hinnamnor, résultat de la tempête la plus puissante de l’histoire sud-coréenne, pourrait faire plusieurs victimes et devrait frapper la centrale nucléaire de Kori, plus tard ce mardi (6).

Lors d’une réunion tenue lundi dernier (5), le responsable des prévisions de l’Administration météorologique coréenne, Han Sang Un, a déclaré que « nous entrons maintenant dans une phase où nous devons minimiser les pertes ». Il a également souligné l’ampleur de cet événement : « C’est un typhon massif d’un rayon de 400 kilomètres, ce qui est assez grand pour couvrir Séoul jusqu’à Busan. La plupart des régions de Corée connaîtront de fortes pluies et des vents violents », a-t-il déclaré.

Selon EnergyVoice, par mesure de sécurité, les responsables de la centrale ont déjà réduit les taux de fonctionnement de trois de leurs réacteurs nucléaires à moins de 30 % de leur capacité.

Les citoyens qui vivent dans des endroits proches de la trajectoire possible du typhon ont déjà été invités à rester à l’intérieur. Les personnes résidant dans les zones côtières ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons et de se mettre à l’abri.

La Corée du Sud a une longue histoire d’événements météorologiques de ce type. En 1959, avec le typhon Sarah et, en 2003, avec le typhon Maemi, le pays a été le théâtre de deux puissantes tempêtes, les plus puissantes jamais affrontées à ce jour.

Cependant, Hinnamnor peut battre ce record. Selon le U.S. Typhoon Warning Center, pour l’instant, la tempête Hinnamnor a des vitesses de vent de 127 miles par heure (mph) avec des rafales d’environ 155 mph, des caractéristiques qui la placent dans la catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Scaffold de Simpson.

Échelle des vents et des ouragans de Saffir-Simpson

Pour mieux comprendre l’ampleur du typhon, Newsweek a interviewé l’associé de recherche principal sur les ouragans, les typhons et les cyclones tropicaux au Département de physique spatiale et climatique de l’University College de Londres, le Dr. Adam Léa. « Les super typhons sont définis comme un typhon dans le bassin nord-ouest de l’océan Pacifique, avec des vents soutenus d’une minute d’au moins 130 nœuds (150 mph), ce qui équivaut à la catégorie 4 ou à la catégorie 5 sur l’échelle des vents d’ouragan. Saffir-Simpson ».

L’échelle citée par le chercheur va de 1 à 5, où 1 représente des vents plus faibles et 5 des vents plus forts. Heureusement, le typhon Hinnamnor s’est considérablement affaibli par rapport à son intensité maximale. Dr. Lea a déclaré que les bâtiments en Corée du Sud sont plus résistants à ce type d’événement météorologique et peuvent facilement résister aux vents.

