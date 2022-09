De nouvelles images de Mars montrent comment la planète a pu avoir de l’eau dans le passé

Les images récentes du bassin Holden, capturées par le vaisseau spatial Mars-Expressaident à comprendre comment l’eau s’écoulait autrefois à la surface de Mars, constituant une étape importante dans la recherche de preuves de vie sur la planète rouge.

Les photographies, prises en avril de cette année par le véhicule de l’Agence spatiale européenne (ESA), montrent les caractéristiques géologiques de l’ancien réservoir d’eau près du cratère Holden. Ce bassin fait partie d’un système de drainage d’une grande importance pour les études de la planète, car les scientifiques pensent qu’il a drainé l’équivalent de 9% de toute l’eau de Mars.

Avant que le rayonnement solaire n’ait dissipé l’atmosphère de Mars il y a environ 4 milliards d’années, l’eau liquide aurait coulé à travers des canaux qui se sont déversés dans le Planitia d’Argyre, une plaine de 1770 km de large et jusqu’à 5,2 km de profondeur. De là, l’eau a probablement coulé à travers le Uzboi Vallistraversant la région de l’actuel Holden Crater, qui serait apparu plus tard dans l’histoire de la planète.

Il se serait ensuite accumulé dans le bassin Holden, pour traverser ensuite le Vallées du Ladonun ancien système de vallées fluviales qui se déversent dans le bassin du Ladon.

Maintenant, avec les nouvelles images, les chercheurs de l’ESA ont découvert, au sud du bassin Holden, un cratère dont les parois s’inclinent à une profondeur d’environ 1500 mètres. De plus, du côté nord-est du bassin, ils ont pu observer une série de « cicatrices » et de terrains accidentés – probablement créés par la fonte de la glace souterraine – qui indiquent où l’eau aurait coulé de ce réservoir vers le Vallées du Ladon.

Schéma représentatif de l’ancien système hydrographique martien | Crédit : Agence spatiale européenne

Vie sur Mars?

Selon l’ESA, des exemples terriens montrent comment la présence d’eau et l’émergence de la vie vont de pair. Maintenant, ils cherchent à voir si cela s’applique également à notre planète voisine.

Les échantillons de sol de côtés vallées et le bassin Holden contient des phyllosilicates, une sorte de minéral qui contient des argiles créées par l’interaction entre l’eau et la roche et qui a été associée à l’origine de la vie sur Terre. Les philosilicates de ces zones se présentent comme des dépôts stratifiés qui auraient pu servir de «centre de réaction» pour les molécules organiques, éléments constitutifs des êtres vivants.

En raison de son importance géologique et de son potentiel à fournir des preuves de la vie sur Mars, Holden Crater a été initialement stipulé comme point d’atterrissage pour Mars. rovers Perseverance et Curiosity, mais ont finalement perdu contre deux autres endroits : les cratères Jezero et Gale, respectivement.

